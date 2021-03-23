Можно быть суперспециалистом, работать в солидной компании - и при этом жаловаться на нехватку средств. Так какие "мыши" постоянно "подгрызают" ваш бюджет?

Оказывается, эти обжоры – ваши собственные привычки. Разберем, какие именно действия (или бездействие) не дают вам разбогатеть.

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Страх что-то изменить

Решиться на изменения означает рискнуть. Очень часто мы не уверены в себе, поэтому боимся выйти из зоны комфорта. Вдруг изменения будут к худшему? Мы не решаемся открыть собственный бизнес, потому что он может прогореть; боимся переехать в другой город, потому что там нет знакомых; временим с изменением осточертевшей работы, потому что на новой может что-то не получиться с первого раза.

Перестаньте бояться перемен / Фото Vplate

Перекладывание ответственности

Еще одна привычка, которая тянет на дно, – перекладывание ответственности на родителей, на детей, на общество, на государство. Между тем только осознание того, что наша жизнь и наши доходы зависят прежде всего от нас самих, сдвинет ситуацию с мертвой точки.

Ваше благосостояние – зона вашей ответственности / Фото News.myseldon

Постоянная экономия

В жизни случаются периоды, когда действительно нужно тратить средства экономно. Но беда, когда бережливость перерастает в хроническую скупость. Время, которое многие из нас тратит на поиск дешевых товаров и услуг, лучше использовать на подработку по специальности или повышение квалификации.

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Страх поменять малооплачиваемую работу

Этот страх часто тормозит тех, кто длительное время работает в одной компании, на одной должности и уже "прирос" к месту. Ради мелкой, зато стабильной копейки некоторые так и не решаются начать поиск новых, более выгодных, предложений.

Не бойтесь оставлять малооплачиваемую работу / Фото Xakac.info

Нежелание быть активными

Многие из нас предпочитает просто "плыть по течению". Логика обывателя такова: действовать, пробовать что-то новое, развиваться – это же тратить силы, а зачем шевелиться без гарантии результата?

Желание получить все и сразу

Будем честны, в глубине души мы часто надеемся на чудо и мечтаем в один прекрасный день получить все и сразу. Хотя здравый смысл убеждает в обратном: чтобы достичь цели, придется работать, в том числе и над собой. За мгновенным успехом стоят годы работы.

Зависть

Вместо того чтобы сосредоточиться на достижении своей мечты, неудачники сжигают себя, завидуя тем, кто чего-то достиг в жизни. А завидовать победителям – глупость. Лучше вдохновляться их историями и достижениями.

Зависть отнимает много внутренних сил / Фото Sobesednik