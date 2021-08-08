Как не привезти с отдыха лишние килограммы: 5 правил от диетологов

Отдых – период, когда отдыхает и душа, и тело. Хочется наконец забыть обо всем, хорошо выспаться и оторваться.

Однако это не повод запускать себя, свое тело и здоровье. Как питаться во время отпуска, чтобы не привезти домой лишние килограммы, рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко.

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Безусловно, лето бьет все рекорды по количеству планов и предложений, но независимо от того, важный вопрос в течение года остается в константе и звучит так: "Как же не набрать во время отдыха и не привезти лишние килограммы как сувенир?"

– отметили диетологи.

Правила питания во время отпуска

Правило №1

Не воспринимайте отпуск, как последнюю возможность наесться. Стоит помнить о правильной структуре содержимого тарелки:

½ – овощи, ягоды, фрукты, зелень;

¼ – сложные углеводы (цельнозерновая крупа, хлеб, паста или макароны);

¼ – белки (яйца, рыба, сыр, мясо, бобовые, морепродукты).

Правило №2

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

Пейте чистую питьевую воду. Именно с нее следует начинать каждый день, а также не забывать много пить в течение дня. И речь идет именно о воде, а не пиве, сидре, коктейлях или соках.

Даже во время отдыха нужно помнить о правильном питании / Фото Pixabay

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Правило №3

И в отпуске многие выбирают лежачий образ жизни. Однако не стоит этого делать. Проводите время активно. Это может быть плавание, велопрогулки, променады, аквааэробика, танцы.

Правило №4

Если говорить об алкогольных напитках, то безопасной дозы не существует. Однако если вы дополняете ими вечер, это может быть 1 бокал для женщин или 2 бокала для мужчин сухого вина или крепкого напитка. Не забывайте при этом пить воду.

Правило №5

На отдыхе, конечно, есть мороженое, десерты, стейки и вкусные коктейли. Это может занимать 20% рациона, однако остальные 80% должны быть здоровые продукты: рыба, птица, овощи, ягоды. Поэтому всегда начинайте прием пищи именно из этих продуктов.