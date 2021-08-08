Как не привезти с отдыха лишние килограммы: 5 правил от диетологов
Источник:инстаграм Наталии Самойленко
Отдых – период, когда отдыхает и душа, и тело. Хочется наконец забыть обо всем, хорошо выспаться и оторваться.
Однако это не повод запускать себя, свое тело и здоровье. Как питаться во время отпуска, чтобы не привезти домой лишние килограммы, рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко.
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Безусловно, лето бьет все рекорды по количеству планов и предложений, но независимо от того, важный вопрос в течение года остается в константе и звучит так: "Как же не набрать во время отдыха и не привезти лишние килограммы как сувенир?"
– отметили диетологи.
Правила питания во время отпуска
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Правило №1
Не воспринимайте отпуск, как последнюю возможность наесться. Стоит помнить о правильной структуре содержимого тарелки:
- ½ – овощи, ягоды, фрукты, зелень;
- ¼ – сложные углеводы (цельнозерновая крупа, хлеб, паста или макароны);
- ¼ – белки (яйца, рыба, сыр, мясо, бобовые, морепродукты).
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Правило №2
Пейте чистую питьевую воду. Именно с нее следует начинать каждый день, а также не забывать много пить в течение дня. И речь идет именно о воде, а не пиве, сидре, коктейлях или соках.
Даже во время отдыха нужно помнить о правильном питании / Фото Pixabay
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Правило №3
И в отпуске многие выбирают лежачий образ жизни. Однако не стоит этого делать. Проводите время активно. Это может быть плавание, велопрогулки, променады, аквааэробика, танцы.
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Правило №4
Если говорить об алкогольных напитках, то безопасной дозы не существует. Однако если вы дополняете ими вечер, это может быть 1 бокал для женщин или 2 бокала для мужчин сухого вина или крепкого напитка. Не забывайте при этом пить воду.
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Правило №5
На отдыхе, конечно, есть мороженое, десерты, стейки и вкусные коктейли. Это может занимать 20% рациона, однако остальные 80% должны быть здоровые продукты: рыба, птица, овощи, ягоды. Поэтому всегда начинайте прием пищи именно из этих продуктов.