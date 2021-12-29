Приготовьте дома колумбийские оладьи, как в мультике "Энканте": пошаговый рецепт

29 декабря 2021 , 10:44
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Источник:

твиттер Disney

Сегодня в тренде среди настоящих киноманов пробовать блюда из любимых лент. На этот раз предлагаем приготовить бунюэло – колумбийские творожные оладьи, которые являются частью сюжета мультика "Энканто".

Сырные шарики – идеальное дополнение к уютному семейному вечеру. Так вы и с колумбийской кухней познакомитесь, и будет что пожевать под любимый фильм или сериал. Студия Disney поделилась простым рецептом бунюэлос в твиттере, поэтому скорее его сохраняйте, чтобы не потерять и экспериментируйте на кухне вместе с Идеи 24!

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Как приготовить сырные оладьи из мультика "Энканто"

Ингредиенты:

  • мука из маниоки – 140 граммов;
  • кукурузный крахмал – 65 граммов;
  • тертый сыр (желательно колумбийский queso costeño, но моцарелла, сыр фета или сочетание сыра фета и творога также подойдут) – 150 граммов;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • соль – 1 чайная ложка;
  • разрыхлитель – 0,5 чайной ложки;
  • сливочное масло комнатной температуры – 15 граммов;
  • яйцо – 1 штука;
  • молоко – 2 столовые ложки.
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления

  1. Смешайте муку, творог, сахар, соль, разрыхлитель, кукурузный крахмал, молоко и масло в большой миске или на чистой столешнице. Затем добавьте яйцо и замесите тесто руками, чтобы оно было пластичным, гладким и не слишком влажным.
  2. Поставьте разогревать растительное масло, а тем временем сформуйте из теста 32 одинаковые по размеру оладьи.
  3. Затем положите 3 – 4 бунюэла в разогретую сковороду и жарьте в течение 2 – 5 минут. Не забывайте переворачивать творожные шарики, чтобы они равномерно прожарились до золотисто-коричневого цвета.
  4. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло и дайте им немного остыть.

Приятного аппетита!

Процесс приготовления в инфографике


Рецепт сырных оладий из мультика "Энканто" / Фото twitter Disney


Фото twitter Disney


Фото twitter Disney


Фото twitter Disney
 


Фото twitter Disney


Фото twitter Disney

Автор: Назарій Сорока