Питайтесь вкусно: как приготовить невероятный салат с авокадо и грибами

Если вам захотелось чего-то новенького – этот вариант для вас! Вкусный и питательный салат с авокадо и шампиньонами точно вам понравится.

Готовится блюдо очень быстро и просто. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

Важно Сколько макарон съедают украинцы и как выбрать качественный продукт

Салат с авокадо

Ингредиенты:

Авокадо – 1 штука.

Огурцы – 2 штуки.

Помидоры – 2 штуки.

Шампиньоны – 5 штуки.

Листья молодого шпината – 1/2 пучка.

Оливковое масло – 2 столовые ложки.

Сок лимона – 1 столовая ложка.

Семечки – 1 столовая ложка.

Любишь вкусно поесть, но не знаешь, что приготовить?сделала все за вас! Самые вкусные блюда с макаронами и простые рецепты – идеальное комбо для каждого.

Салат готовится быстро и просто / Фото из инстаграма Марины Боржемской

Полезно Почему вес возвращается после любой диеты: 2 пункта, которые должен знать каждый

Как приготовить:

Листья шпината моем и отрезаем стебли.

Овощи моем. Огурцы нарезаем кубиками, а грибы (отварные, тушеные или сырые) – половинками.

Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем слайсами.

Оливковое масло смешиваем с лимонным соком.

На тарелку выкладываем шпинат, огурцы, помидоры и дольки авокадо.

Поливаем салат заправкой и посыпаем семечками.

Салат готов! Приятного аппетита!

Салат с авокадо – вкусный и полезный / Фото Pixabay