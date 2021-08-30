Питайтесь вкусно: как приготовить невероятный салат с авокадо и грибами

30 августа 2021 , 08:27
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Источник:

инстаграм Марины Боржемской

Если вам захотелось чего-то новенького – этот вариант для вас! Вкусный и питательный салат с авокадо и шампиньонами точно вам понравится.

Готовится блюдо очень быстро и просто. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с авокадо

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 штука.
  • Огурцы – 2 штуки.
  • Помидоры – 2 штуки.
  • Шампиньоны – 5 штуки.
  • Листья молодого шпината – 1/2 пучка.
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки.
  • Сок лимона – 1 столовая ложка.
  • Семечки – 1 столовая ложка.
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Салат готовится быстро и просто / Фото из инстаграма Марины Боржемской

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Как приготовить:

  • Листья шпината моем и отрезаем стебли.
  • Овощи моем. Огурцы нарезаем кубиками, а грибы (отварные, тушеные или сырые) – половинками.
  • Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем слайсами.
  • Оливковое масло смешиваем с лимонным соком.
  • На тарелку выкладываем шпинат, огурцы, помидоры и дольки авокадо.
  • Поливаем салат заправкой и посыпаем семечками. 

Салат готов! Приятного аппетита!

Салат с авокадо – вкусный и полезный / Фото Pixabay

Автор: Наталя Бережна