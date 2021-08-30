Питайтесь вкусно: как приготовить невероятный салат с авокадо и грибами
30 августа 2021 , 08:27Читати новину українською
Источник:инстаграм Марины Боржемской
Если вам захотелось чего-то новенького – этот вариант для вас! Вкусный и питательный салат с авокадо и шампиньонами точно вам понравится.
Готовится блюдо очень быстро и просто. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат с авокадо
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 штука.
- Огурцы – 2 штуки.
- Помидоры – 2 штуки.
- Шампиньоны – 5 штуки.
- Листья молодого шпината – 1/2 пучка.
- Оливковое масло – 2 столовые ложки.
- Сок лимона – 1 столовая ложка.
- Семечки – 1 столовая ложка.
Салат готовится быстро и просто / Фото из инстаграма Марины Боржемской
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Как приготовить:
- Листья шпината моем и отрезаем стебли.
- Овощи моем. Огурцы нарезаем кубиками, а грибы (отварные, тушеные или сырые) – половинками.
- Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем слайсами.
- Оливковое масло смешиваем с лимонным соком.
- На тарелку выкладываем шпинат, огурцы, помидоры и дольки авокадо.
- Поливаем салат заправкой и посыпаем семечками.
Салат готов! Приятного аппетита!
Салат с авокадо – вкусный и полезный / Фото Pixabay