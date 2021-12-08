Хрустяшки под фильм: как приготовить своими руками вкусный луковый крекер

Планируете сегодня устроить дома вечер кино, а вкусненьким не успели запастись? Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто любит что-нибудь пожевать перед телевизором.

Зачастую под любимый фильм или сериал хочется чего-нибудь погрызть, так что сегодня расскажем, как наскорую руку приготовить идеальную закуску. Она станет здоровой альтернативой чипсам и сухарикам. Речь идет о домашнем крекере со вкусом лука.

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Хрустящий луковый крекер: пошаговый рецепт

Ингредиенты

160 граммов предварительно приготовленного пюре из лука;

60 миллилитров растительного масла:

1,5 чайной ложки соли;

250 граммов муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

Сушеный чеснок и зелень – по вашему вкусу.

Способ приготовления

Луковичное пюре, которое легко можно приготовить в блендере или с помощью обычной терки, смешайте со всеми другими ингредиентами. Только муку добавляйте постепенно. Замесите мягкое тесто, чтобы оно не прилипало. Раскатайте тесто как можно тоньше и разрежьте его на квадратики. Разложите куски теста на форме для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.

Приятного аппетита и просмотра!

если крекеры получились грубоватыми или они не хрустят, выключите духовку и оставьте их немного подсушиться.

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Луковый крекер своими руками / Фото instagram

Текст публикации katty_yeti_gv:

Хрустики на вечер под фильм

160 гр лукового пюре (используем блендер или терку)

60 мл растительного масла

1,5 ч. л. соли

250 гр муки (ориентируйтесь по тесту, может потребоваться больше или меньше)

1 ч. л. Разрыхлителя

Также можно добавить немного сушеного чеснока или зеленого лука.

Соединяем все ингредиенты и замешиваем не прилипающее мягкое тесто. Раскатываем в тонкий пласт, что тоньше, тем лучше будет хрустеть. Разрезаем на квадратики. Из этого количества теста выходит два листа.

Выпекаем в духовке при 180 градусах примерно 18 минут. Если крекеры получились толстыми или не хрустят, выключите духовку и оставьте их немного подсушиться.

Наслаждаемся и хрустим к своему удовольствию!