Как приготовить вкуснейшую шаурму дома: подробный рецепт
Источник:24 канал
Шаурма – самая популярная и любимая уличная еда. Но зачем покупать эту пищу на улице, если можно привлечь фантазию и порадовать себя шаурмой приготовленной дома.
Поэтому мы раскроем вам секрет вкусной шаурмы приготовленной своими руками. Ну-ка, ловите рецепт!
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Ингредиенты:
Куриное филе – 2 штуки;
Куриные окорочка без кости – 2 штуки;
Масло – 3 столовых ложки;
Черный молотый перец;
Красный молотый перец;
Соль по вкусу;
Пекинская капуста – 1 кочан;
Морковь – 1 штука;
Маринованные огурцы – 2 штуки;
Малосольные огурцы – 2 штуки;
Красный лук – 1 штука;
Помидоры – 5 штук;
Чеснок – 2 – 3 зубчика;
Свежий огурец – 1 штука;
Натуральный йогурт – 250 миллилитров;
Лаваш – 4 штуки.
Уличную еду покупать не обязательно, можно приготовить самостоятельно / Фото eating
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать вдоль очень тонкими пластами.
- Куриные окорочка положить в полиэтиленовый пакетик и тонко отбить.
- Все мясо сложить в миску, перемешать с маслом и специями. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
- Пекинскую капусту помыть и тонко нарезать.
- Очищенную морковь натереть на средней терке. Положить морковь в миску с пекинской капустой и перемешать.
- Маринованные огурцы нарезать на кружочки, затем каждый кружочек нарезать на полоски.
- Лук почистить, нарезать на тонкие полукольца, выложить в небольшую миску и залить маринадом из огурцов. Оставить на 20 минут.
- Помидоры нарезать тонкими кружочками, зелень и чеснок измельчить.
- Свежий огурец натереть на мелкой терке, предварительно отрезав кончики.
- Для приготовления соуса в миску отправить йогурт и добавить туда чеснок, укроп и натертый свежий огурец. Посолить и перемешать.
- Выложить пластинки курицы на сухую горячую сковороду. Лучше использовать сковороду гриль. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовую обжаренную курицу нарезать на маленькие полоски.
- Малосольные огурцы крупно нарезать. Лук отжать от жидкости.
- Лаваш разрезать на два прямоугольника и выложить на рабочую поверхность.
- Выложить ингредиенты с одного края лаваша. Каждый последующий слой должен быть немного уже, чем предыдущий. Слои выкладываем в следующем порядке: пекинская капуста, курица, лук, помидоры, огурцы малосольные, огурцы маринованные, соус.
- Завернуть лаваш в виде конвертика. Слегка обжарить конвертики на сухой сковороде с обеих сторон.
Немного потраченного времени и шаурма приготовленная собственноручно на вашем столе / Фото eating