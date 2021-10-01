Изысканный ужин из простых продуктов: свинина с макаронами в сметанно-томатном соусе

Опять понятия не имеете, что же приготовить на ужин? Ловите универсальный и вкусный рецепт тушеной свинины в сметанно-томатном соусе. Мясо получается мягким и сочным, а еще оно отлично подойдет к любому гарниру.

Вы, наверное, удивитесь, почему же диетолог Андрей Невский советует на ужин есть макароны со свининой. Но, по словам специалиста, это не только очень вкусно, но и низкокалорийно. Поэтому сохраняйте еще один рецепт, который поможет вам худеть, не отказываясь от любимых блюд.

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Свинина в сметанно-томатном соусе с макаронами

Ингредиенты:

свиная лопатка – 485 граммов;

перец – 2 пакетика;

лук – 140 граммов (1 луковица);

подсолнечное масло – 20 граммов;

сметана – 200 граммов;

консервированные помидоры в томатном соке – 680 граммов;

макароны – 100 граммов;

соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Мясо нарежьте полосками и перемешайте в глубокой миске, добавив 1 столовую ложку паприки, соль и перец. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло и высыпьте мясо. Обжаривая до золотистого цвета (примерно 5 минут), периодически помешивайте. Тогда переложите свинину в тарелку. Тем временем поставьте вариться макароны. В ту же сковороду, где жарилось мясо, влейте 1 столовую ложку масла, добавьте нарезанный кольцами лук и жарьте еще 4 т– 5 минут. Добавьте обжаренное мясо, паприку и помидоры с соком. Доведите до кипения и продолжайте готовить, пока соус не загустеет. Уберите с огня, добавьте сметану и сваренные макароны в мясо и перемешайте.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Свинина с макаронами в сметанно-томатном соусе

В глазах многих я, наверное, какой-то неправильный диетолог, раз выставляю рецепты с жирной свининой и макаронами на ужин. Но, во-первых, это низкокалорийно. Во-вторых, это вкусно. В-третьих, углеводы вечером – это хорошо для похудения. И что тут неправильного?

KBJU: 159 / 6,9 / 11,2 / 7,8

Ингредиенты:

свиная лопатка, 485 г

паприка, 2 пакетика;

лук, 140 г (1 луковица)

подсолнечное масло, 20 г

сметана, 200 г

консервированные помидоры в томатном соке, 680 (16 ккал на 100 г

макароны, 100 г

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

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Мясо нарезать полосками и перемешать в глубокой миске с 1 ст. л. паприки, солью и перцем. Нашинковать лук.

В большой сковороде на среднем огне разогреть 1 ст. л. масла. Обжарить мясо, периодически помешивая, до слегка коричневого цвета (около 5 минут). Переложить в тарелку.

Поставить вариться макароны согласно инструкции на упаковке.

В ту же сковороду, где жарилось мясо, влить 1 ст. л. масла, добавить лук и жарить, помешивая, 4-5 минут.

Добавить обжаренное мясо, паприку и помидоры с соком. Довести до кипения. Готовить, помешивая и ломая помидоры ложкой, несколько минут, до загустения соуса.

Убрать с огня, добавить сметану, вывалить макароны в мясо и перемешать.

Приятного аппетита!