Как приготовить самый вкусный луковый суп: рецепт родом из Франции
Источник:5-Minute Crafts
Луковый суп – это не только изысканное блюдо из Франции, но и бюджетный обед для всей семьи. Приготовьте это блюдо и вы точно не пожалеете.
Люди готовили луковые супы с давних времен, еще со времен Римской империи. Французы модернизировали способ его приготовления. Они объединили сладкий подготовленный лук с говяжьим бульоном, тостами и сыром, чтобы сделать настоящий шедевр. Делимся с вами рецептом очень простого и вкусного французского лукового супа.
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Рецепт французского лукового супа
Что нужно:
- 1 килограмм лука;
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 6 веточек тимьяна или сухой тимьян;
- 1 – 1,5 литра говяжьего бульона;
- багет;
- 200 – 250 граммов твердого сыра;
- соль.
Приготовление
Если у вас нет готового говяжьего бульона, приготовьте его сейчас. В кастрюлю налейте 4 – 6 стаканов воды с солью и отварите в ней кусок говядины. Бульон будет еще более вкусным, если использовать мясо на кости.
Очистите лук и нарежьте тонкой соломкой. Налейте на сковороду немного оливкового масла и выложите лук. Помешивая, обжарьте до мягкости и карамельного цвета. На это нужно примерно 20 – 30 минут.
Влейте в кастрюлю примерно 1 стакан бульона и добавьте тимьян. Продолжайте готовить. Когда лук станет достаточно густым, добавьте еще 1 стакан бульона.
Когда жидкость снова испарится, влейте в кастрюлю остаток бульона. Продолжайте помешивать и дождаться, пока суп приобретет нужную вам вязкость.
Готовим луковый суп / Фото 5-Minute Crafts
Сделайте тосты. Для этого нарежьте багет, положите кусочки на выпечку и поставьте в духовку за 180 градусов на несколько минут.
Пока хлеб готовится, разлейте суп в миски и натрите немного творога. В каждую миску положите много сыра, тоста и добавить еще сырую сверху.
Поставьте суп в духовку при той же температуре на несколько минут, чтобы творог расплавился. Добавьте в сыр еще чабреца и подавайте. Приятного аппетита!
Вкусный и бюджетный французский суп / Фото 5-Minute Crafts