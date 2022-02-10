Как приготовить пиццу в форме сердца: самый простой рецепт ко Дню Валентина в фото

День святого Валентина приближается, а это значит, что самое время определяться с сюрпризом для любимых людей. А если еда – это язык любви, то пицца в форме сердца – идеальная валентинка.

Если вы хотите выразить свои чувства в День Валентина, приготовьте для самых родных что-то необычное. Не зря говорят, что через желудок часто можно найти путь к сердцу человека.

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И несмотря на то, что в этот день чаще всего дарят сладости, мы же предлагаем их заменить пиццей. Но приготовленную ​​в форме сердца. Кроме этого, столь вкусная "валентинка" придаст праздничному столу соответствующую атмосферу. К тому же для такого подарка не нужно много ингредиентов – достаточно купить в супермаркете основу из теста, свежие травы, сыр и любимый соус.

Как приготовить пиццу в форме сердца

Ингредиенты:

основа для пиццы;

1 чашка томатного соуса;

150 граммов сыра моцарелла;

свежий базилик.



Подготовьте ингредиенты для простейшей пиццы / Фото mashed

Пошаговый способ приготовления в фото

#1 Раскатайте тесто для пиццы и вырежьте из него кусок в форме сердца.



Фото mashed

#2 Нанесите на тесто соус и выложите несколько ломтиков моцареллы. Отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 190 градусов.



Фото mashed

#3 Подавайте к столу теплой, посыпав свежим базиликом.



Фото mashed