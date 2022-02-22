Как приготовить пельмени по-новому: экспериментальный рецепт
Источник:инстаграм фуд-блогера Томы
Пельмени у нас часто ассоциируются с полуфабрикатами, и готовим мы их тогда, когда нужно быстро организовать обед или ужин. Но есть гораздо более интересные рецепты.
Итак, если вдруг у вас есть время и вдохновение немного поэкспериментировать на кухне, у нас есть очередная вкусная идея. Речь сейчас об овощном супе с пельменями, что несомненно очень сытно. Более того, готовится он удивительно легко, а подавать можно как первое блюдо, так и основное.
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Суп с пельменями: необычный рецепт
Ингредиенты:
- Лук – 1 штука;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Морковь – 1 штука;
- Картофель – 3 – 4 штуки;
- Соль, перец, любимые специи – по вашему вкусу;
- Лавровый лист – 2 штуки;
- Томатная паста – 1 столовая ложка;
- Пельмени – 200 – 300 граммов.
Способ приготовления:
- Лук, чеснок и морковь нарежьте мелкими кубиками и обжарьте в растительном масле.
- Тогда добавьте нарезанный картофель. Несколько минут обжарьте и приправьте специями.
- Затем залейте все водой, добавьте томатную пасту и готовьте практически к готовности картофеля.
- После этого можно высыпать пельмени, доведите все опять до кипения и варите, пока пельмени не станут готовыми.
- Перед подачей посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд-блогерки Томы:
Пельмени по-новому
Лук 1шт
Чеснок 2 зубка
Морковь 1шт
Картофель 3-4шт
Соль, перец, любимые специи
Вода
Томатная паста 1ст.л
Пельмени
Лавр лист
Лук, чеснок и морковь режу мелко и обжариваю на масле.
Добавляю картофель и немного обжариваю. Добавляю соль и специи, заливаю кипяченой водой, добавляю томат и готовлю к почти готовности картофеля.
Добавляю пельмени и лавровый лист, готовлю готовности пельменей. Перед подачей посыпаю зеленью.
Готовьте с любовью, у вас обязательно все получится!