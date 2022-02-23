Прекрасная идея подарка: как создать лучший бокс для именинника

Подарочный бокс на день рождения – это один из лучших вариантов для именинника. Туда ведь можно положить все, что угодно!

Для того чтобы создать подарочный бокс, вам не нужно тратить много усилий. Стоит только приобрести хорошую коробку и определиться, что больше всего любит именинник.

Интересно Будьте в курсе важнейших событий: как смотреть новостные каналы онлайн где угодно

Как сделать подарочный бокс

Вам понадобится:

подарочная коробка по своему вкусу;

крафтовая или цветная бумага;

любое содержимое, понравившееся имениннику;

ваши общие фотографии;

клей;

ручка.

Для начала следует определиться, какие подарки положить в бокс. Если день рождения у подруги, то можно купить косметику, парфюмерию, милую канцелярию, сладости и другое.

Если именинник – мужчина, то можно приобрести ремень, кошелек, сладости, алкоголь, аксессуары к авто и другое.

После того, как вы приобретете нужные вещи, то хорошо сложите их в бокс. Для этого постелите на дно коробки крафтовую бумагу. Можно добавить также конфетти. Тогда разложите подарки так, чтобы они не закрывали друг на друга. Сначала положите более объемные вещи, а потом уже – поменьше.



Подарочный бокс девушке / Фото Unsplash

Советуем дополнить бокс такими приятными безделушками:

фотографи. Наклейте общие фотографии из ваших любимых моментов. Лучшими здесь будут Polaroids;

сообщения . Напишите от руки милое сообщение на подарочной этикетке или на оборотной стороне крышки;

любимый цвет. Если вы знаете любимый цвет именинника, лучше сделать подарок именно в таком стиле. К примеру, можно подобрать сладости с упаковкой фиолетового цвета.

Пропустили премьеру долгожданного фильма или сериала? Не огорчайтесь, ведь наможно найти все главные киноновинки. Регистрируйтесь на онлайн-платформе и легально смотрите любимые ленты в хорошем качестве.