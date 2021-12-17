Как правильно сервировать стол на праздники: основные правила и идеи
17 декабря 2021 , 20:36Читати новину українською
Источник:realsimple
Едва ли не каждый задумывается о том, где положить вилку или нож, с какой стороны должен стоять стакан и другие вещи. Идеи 24 напомнят вам об основных правилах перед праздниками.
Существует несколько принципов сервировки стола. Среди них есть базровый, обеденный и праздничный. Мы расскажем вам о базовом принципе, который пригодится на какие-нибудь застолья дома.
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Как сервировать стол: основные правила
- Положите скатерть на стол.
- Поставьте обеденную тарелку посредине.
- Уложите салфетку слева от тарелки.
- На салфетку положите вилку.
- Справа от тарелки положите нож, чуть ближе, чем вилку слева. Лезвие должно быть направлено внутрь.
- Положите ложку вправо от ножа.
- Поставьте стакан выше над тарелкой, чтобы он был между посудой. Приблизительно там, где 13 часов на циферблате.
Сервировка застолья дома / Фото simple
В базовом сервировании салфетку принято класть на тарелку, но кое-кто считает, что это может создавать формальное чувство.