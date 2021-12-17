Как правильно сервировать стол на праздники: основные правила и идеи

Едва ли не каждый задумывается о том, где положить вилку или нож, с какой стороны должен стоять стакан и другие вещи. Идеи 24 напомнят вам об основных правилах перед праздниками.

Существует несколько принципов сервировки стола. Среди них есть базровый, обеденный и праздничный. Мы расскажем вам о базовом принципе, который пригодится на какие-нибудь застолья дома.

Интересно Праздничный розыгрыш от OLL.TV: еще 20 дней и 20 телевизоров, один из которых может стать вашим

Как сервировать стол: основные правила

Положите скатерть на стол.

Поставьте обеденную тарелку посредине.

Уложите салфетку слева от тарелки.

На салфетку положите вилку.

Справа от тарелки положите нож, чуть ближе, чем вилку слева. Лезвие должно быть направлено внутрь.

Положите ложку вправо от ножа.

Поставьте стакан выше над тарелкой, чтобы он был между посудой. Приблизительно там, где 13 часов на циферблате.



Сервировка застолья дома / Фото simple

В предпраздничное время хочется посмотреть атмосферную ленту, которая добавит магии в повседневную жизнь. Сорганизовать семейный киновечер просто! Оформите подписку на сервис за 1 гривну, наслаждайтесь сотнями фильмов в хорошем качестве и получите возможность выиграть телевизор.

В базовом сервировании салфетку принято класть на тарелку, но кое-кто считает, что это может создавать формальное чувство.