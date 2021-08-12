Как правильно хранить продукты, чтобы они оставались свежими: 4 лайфхака
Источник:инстаграм Марины Боржемской
Продукты – одна из главных составляющих в питании каждого человека. Для того чтобы они дольше были свежими, необходимо правильно их хранить.
Для этого существует несколько полезных лайфхаков. Ими поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Самое главное в нашем здоровом рационе – свежие продукты. Только при правильном их хранении в холодильнике, можно добиться свежести на долгое время. Вы же не хотите каждый день выбрасывать испорченные и покупать новые? Этого не случится, если вы их правильно храните,
– отметила Боржемская.
Лайфхаки для хранения продуктов
- Некоторые фрукты и овощи нельзя хранить вместе. По словам фитнес-тренера, это связано с тем, что после созревания некоторые продукты активнее других выделяют газ этилен. К таким относятся: бананы, сливы, груши, дыни, абрикосы. А вот яблоки, огурцы, арбуз, картофель и баклажаны чувствительны к воздействию этилена и начинают портиться. Поэтому рекомендуется эти две группы продуктов хранить подальше друг от друга.
Не рекомендуется мыть продукты перед хранением / Фото Pixabay
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- Овощи и фрукты не рекомендуется мыть перед длительным хранением.
- Свежие фрукты и овощи следует хранить в выдвижных ящиках в холодильнике.
- Не храните зелень, овощи и фрукты в полиэтиленовых пакетах – продукты должны "дышать".
Правильное хранение – залог свежести продуктов / Фото Pixabay