Порадуйте своих детей: интересные игры с мячом для всей семьи

Эти игры на свежем воздухе подходят для семейных встреч и других праздников. Все, что вам понадобится, это мяч, семья и хорошее настроение.

Классические игры с мячом для детей не требуют много оборудования и обычно не нуждаются в определенном количестве игроков. Родители обязательно должны участвовать в играх. Бабушки и дедушки могут быть посредниками и корректировать правила для детей всех возрастов.

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"Держаться как можно дальше"

Это игра с мячом для трех человек. Два игрока становятся в заранее определенных зонах и бросают мяч вперед-назад друг другу. В то время третий игрок стоит посредине, пытаясь его поймать.

Когда средний игрок ловит мяч, он меняется местами с неосторожно бросившим мяч. В этой игре нет победителей и проигравших, поэтому она может продолжаться до тех пор, пока игрокам не надоест.

"Скажи и поймай"

Перед каждой игрой участники выбирают определенную тематику и становятся в круг. Мяч бросают между собой случайным образом, и каждый должен сказать что-нибудь из согласованной категории, прежде чем поймать мяч.

К примеру, если игроки выбирают животных, то они должны произнести название животного, прежде чем поймать мяч. Если они не успевают или пропускают мяч, выбывают из игры. Последний оставшийся игрок – победитель. Это хорошая игра для детей младшего школьного возраста, поскольку она не слишком тяжела.



Игры с мячом / Фото Westend61

"Вниз-вниз"

Игроки встают в круг и бросают мяч между собой. Делают это случайным образом, чтобы игроки не могли предположить, когда они получат его.

Игрок, пропустивший мяч первый раз, должен опуститься на одно колено. Во время второго промаха он становится на оба колена. Третий промах требует отвода одной руки за спину. Четвертая оплошность означает, что игрок выбыл. Однако если игрок удачно поймал мяч, то он может сделать шаг вперед.

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