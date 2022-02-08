Полезный перекус для всей семьи: как легко и правильно приготовить яблочную пастилу
Источник:smachno.ua
Яблочная пастила – полезная и вкусная закуска, которую легко приготовить. Она очень нравится детям, а значит, может заменить магазинные конфеты.
Рассказываем как приготовить классическую яблочную пастилу и пастилу с ягодами. Ни в одном из рецептов не нужно использовать приятно поражающий сахар.
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Яблочная пастила без сахара
Ингредиенты:
- яблоки – 1 килограмм.
Приготовление
Помойте, посушите яблоки и вырежьте сердцевину. Разрежьте их на маленькие кусочки. Положите яблоки в кастрюлю и добавьте 4 – 5 столовых ложек воды.
Варите яблоки под крышечкой, пока они не станут мягкими – примерно 15 – 20 минут. Размельчите их в блендере и залейте массу вариться на небольшом огне (без крышки).
Застелите противень пергаментом или фольгой и равномерно выложите яблочную массу. Сушите пастилу в духовой печи с приоткрытой дверцей при температуре 100 градусов примерно 3 часа. Готовность пастилы проверяем с помощью зубочистки – она не должна проходить через массу. Сам десерт должен быть немного липким, но не вязким.
Разрежьте на одинаковые кусочки и сверните как на фото.
Яблочная пастила дома / Фото Shutterstock
Яблочная пастила с ягодами
Ингредиенты:
- яблоки – 1 килограмм;
- любые ягоды – 1 горсть;
- мед – 1 столовая ложка.
Приготовление
Подготовьте яблоки для приготовления, как в первом рецепте. Очистите ягоды от косточек, если они есть. Соедините яблоки с ягодами и измельчите их в блендере до констистенции пюре. Попробуйте смесь. Если она кислая, то добавьте столовую ложку меда.
Застелите противень пергаментом или фольгой. Равномерно распределите будущую пастилу по поверхности, чтобы она получилась толщиной примерно 1 сантиметр. Сушите пастилу в духовой печи с приоткрытой дверцей при температуре 50 – 60 градусов примерно 8 – 10 часов.
Также можно использовать электросушилку – тогда пастила будет готова через 4 – 6 часов. Проверьте готовность пастилы с помощью зубочистки, как в первом рецепте. Приятного аппетита!