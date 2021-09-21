Полезные сладости могут быть вкусными: рецепт тыквенно-овсяного печенья

21 сентября 2021 , 14:28
Читати новину українською

Источник:

Eating Well

Сладости не всегда положительно влияют на нашу фигуру, а полезные десерты не всем нравятся. У нас есть отличное решение.

Тыквенно-овсяное печенье станет вашим фаворитом. Этот десерт – уникальный тандем полезного и вкусного.

Интересно знать Вкусные десерты из лучших украинских макарон: что приготовить для всей семьи

Рецепт тыквенно-овсяного печенья

Нежное тыквенно-овсяное печенье удивит вас ореховым вкусом и станет прекрасной утренной сладостью к кофе или чаю.

Ингредиенты:

  • полстакана тыквенного пюре;
  • полстакана коричневого сахара;
  • 1/4 стакана миндального масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 1/4 стакана овсяной муки;
  • пол чайной ложки молотой корицы и пищевой соды;
  • разрыхлитель, соль, молотый мускатный орех, имбирь;
  • полстакана овсяных хлопьев;
  • полстакана изюма.


С овсянки можно приготовить полезное печенье / Фото Unsplash

Способ приготовления

Шаг 1. Поместите в посуду тыквенное пюре, сахар, миндальное масло, яйцо и ванилин.

Шаг 2. В другой емкости смешайте сухие ингредиенты: овсяную муку, корицу, соду, разрыхлитель, соль, мускатный орех и имбирь. Высыпьте смесь в тыквенное пюре, добавьте изюм и овсяные хлопья.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой и выложите тесто, формируя печенье. Выпекайте в течение 10 минут, пока тесто не подрумянится. После того, как вытащите печенье из духовки, оставьте его на 3 минут на форме для запекания, чтобы оно остыло.

К теме Приготовит даже ребенок: невероятно вкусный десерт KitKat из трех ингредиентов

Автор: Ірина Бенцак