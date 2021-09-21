Полезные сладости могут быть вкусными: рецепт тыквенно-овсяного печенья
Источник:Eating Well
Сладости не всегда положительно влияют на нашу фигуру, а полезные десерты не всем нравятся. У нас есть отличное решение.
Тыквенно-овсяное печенье станет вашим фаворитом. Этот десерт – уникальный тандем полезного и вкусного.
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Рецепт тыквенно-овсяного печенья
Нежное тыквенно-овсяное печенье удивит вас ореховым вкусом и станет прекрасной утренной сладостью к кофе или чаю.
Ингредиенты:
- полстакана тыквенного пюре;
- полстакана коричневого сахара;
- 1/4 стакана миндального масла;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1/4 стакана овсяной муки;
- пол чайной ложки молотой корицы и пищевой соды;
- разрыхлитель, соль, молотый мускатный орех, имбирь;
- полстакана овсяных хлопьев;
- полстакана изюма.
С овсянки можно приготовить полезное печенье / Фото Unsplash
Способ приготовления
Шаг 1. Поместите в посуду тыквенное пюре, сахар, миндальное масло, яйцо и ванилин.
Шаг 2. В другой емкости смешайте сухие ингредиенты: овсяную муку, корицу, соду, разрыхлитель, соль, мускатный орех и имбирь. Высыпьте смесь в тыквенное пюре, добавьте изюм и овсяные хлопья.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой и выложите тесто, формируя печенье. Выпекайте в течение 10 минут, пока тесто не подрумянится. После того, как вытащите печенье из духовки, оставьте его на 3 минут на форме для запекания, чтобы оно остыло.
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