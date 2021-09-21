Полезные сладости могут быть вкусными: рецепт тыквенно-овсяного печенья

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Тыквенно-овсяное печенье станет вашим фаворитом. Этот десерт – уникальный тандем полезного и вкусного.

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Рецепт тыквенно-овсяного печенья

Нежное тыквенно-овсяное печенье удивит вас ореховым вкусом и станет прекрасной утренной сладостью к кофе или чаю.

Ингредиенты:

полстакана тыквенного пюре;

полстакана коричневого сахара;

1/4 стакана миндального масла;

1 яйцо;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1/4 стакана овсяной муки;

пол чайной ложки молотой корицы и пищевой соды;

разрыхлитель, соль, молотый мускатный орех, имбирь;

полстакана овсяных хлопьев;

полстакана изюма.



С овсянки можно приготовить полезное печенье / Фото Unsplash

Способ приготовления

Шаг 1. Поместите в посуду тыквенное пюре, сахар, миндальное масло, яйцо и ванилин.

Шаг 2. В другой емкости смешайте сухие ингредиенты: овсяную муку, корицу, соду, разрыхлитель, соль, мускатный орех и имбирь. Высыпьте смесь в тыквенное пюре, добавьте изюм и овсяные хлопья.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой и выложите тесто, формируя печенье. Выпекайте в течение 10 минут, пока тесто не подрумянится. После того, как вытащите печенье из духовки, оставьте его на 3 минут на форме для запекания, чтобы оно остыло.

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