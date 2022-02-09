Полезные и очень сытные чипсы к фильму: готовим из кабачка и пармезана

Полезная и мега вкусная закуска – это все, что нужно знать о чипсах из кабачков. Рецепт хрустиков очень легкий, так что можете попробовать их приготовить в любое время.

Без вредных добавок, без большого количества растительного масла такие чипсы с удовольствием будут есть все: и взрослые, и детки. Для приготовления следует выбирать молодые кабачки, в которых полностью не сформировалось семя.

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Рецепт полезных чипсов

Ингредиенты:

4 желтых кабачка, нарезанные кружочками;

4 столовых ложки оливкового масла;

1 стакан измельченного пармезана;

3 столовых ложки измельченной свежей или размороженной петрушки;

полчайной ложки чесночного порошка;

1 стакан сметаны;

1 столовая ложка лимонного сока;

соль и перец.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. В большой миске смешайте нарезанные кабачки и оливковое масло. Щедро приправьте солью и перцем.

В неглубокой миске смешайте пармезан и петрушку. По одному погружайте кабачки в смесь, а затем выкладывайте на подготовленный противень. Выпекайте до золотистого и хрустящего цвета примерно 30 минут.

Тем временем приготовьте соус: в небольшой миске смешайте сметану, лимонный сок и петрушку. Приправьте солью и перцем. Подавайте чипсы с соусом. Приятного аппетита!

Рецепт чипсов: смотрите видео