Как похудеть в икрах: фитнес-тренер показала видео

Многие девушки мечтают похудеть локально. Кто-то жалуется на живот, кто-то – на бока, а кто-то – на ноги.

С помощью правильных упражнений можно уменьшить объем икр. Как это сделать показала фитнес-тренер Юлия Богдан на странице проекта wowbody slim.

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Малоподвижный образ жизни чреват не только лишними килограммами и "апельсиновой коркой", но и перенапряжением мышц голени. Она забивается и становится еще плотнее и объемней,

– отметила Богдан.

Комплекс упражнений для красивых ножек⠀

Разминка. Поочередный подъем на носки 20 раз и вращение стопой по 5 раз в каждую сторону.

Растягиваем мышцы голени. Для этого нужно задержаться в растяжке на 1 минуту. 3D-подъемы на носки, по 10 раз в каждой позиции. Выполняем медленно, включая мышцы.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

Упражнения рекомендуется выполнять через день / Фото womendomain

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Растяжка возле опоры. Становимся в широкий выпад так, чтобы ощущалось растяжение в икроножных. 5 раз поднимаемся на носок и вдавливаем пятки в пол. Задерживаемся в растяжке на 1 минуту.

По словам фитнес-тренера, комплекс следует выполнять через день. Это позволит получить отличный результат. Также для усиления эффекта рекомендуется добавить массажи.

Как выполнять упражнения: смотрите видео