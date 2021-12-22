Как вырастить морковную ботву дома: интересный лайфхак

Морковь – незаменимый продукт для приготовления пищи. Ее часто добавляют в разнообразные супы, салаты и мясные блюда.

Мы привыкли выбрасывать отходы, образующиеся после очищения моркови. Однако с верхушкой спешить не стоит, ведь ее можно использовать повторно. Так, вы можете вырастить морковную ботву, которая широко применяется в кулинарии, медицине, косметологии и т.д.

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Как вырастить морковную ботву

Срезать несколько верхушек морковок. Поместить их в пластиковый контейнер – срезом вниз. Залить обрезки водой. Поставить их на подоконник. Добавлять воду по необходимости.

Всего через две недели вы заметите, что из остатков морковки выросла зелень. Легко, быстро и полезно!

Морковная ботва / Фото Pinterest

Почему следует употреблять эту зелень

Морковная ботва богата:

витамин А и керотин – этот тандем является источником молодости;

витамин К – нормализует давление и отвечает за профилактику остеопороза;

селен – важный элемент для обмена веществ, работы щитовидной железы, защиты клетки от повреждений, укрепления иммунной системы, улучшения работы мозга и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.