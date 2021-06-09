Как почистить чеснок за 30 секунд и остаться с чистыми руками: видео

Чесноком приправляют множество разных мясных блюд, гарниров, соусов и даже десертов. Чеснок придает особую пикантность продуктам, но его запах намертво въедается в руки поваров.

Чтобы в считаные секунды почистить чеснок и при этом уберечь руки от специфического острого запаха, воспользуйтесь лайфхаком, который мы для вас подготовили.

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Сначала разделяем чеснок на зубцы и отправляем их в банку. Закрываем банку с чесноком крышкой и интенсивно поворачиваем в разные стороны в быстром темпе.

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Буквально за 30 секунд чеснок станет идеально чистым. Поэтому высыпаем все содержимое банки в тарелку или на досочку. Чистые зубцы забираем для приготовления блюда, а мусор выбрасываем. Банка слегка ополаскиваем водой с моющим средством.

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Подробнее, как почистить чеснок за 30 секунд смотрите в видео: