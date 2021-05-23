Как почистить белые кроссовки в домашних условиях: эффективные советы, которые точно пригодятся

Предпочитаете светлую обувь? Тогда вы не понаслышке знаете, как сложно за ней ухаживать. Впрочем, если усвоить некоторые тонкости, белые кроссовки всегда будут радовать своим безупречным видом.

Сейчас мы расскажем, как вычистить белые кроссовки за каких-то 10 минут. Сомневаетесь, что это возможно? Предлагаем проверить и поделиться с нами результатом.

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Чего стоит придерживаться перед чисткой:

Перед чисткой вытащите из кроссовок шнурки и стельки. Удалите сухой салфеткой пыль и песок. Чтобы кроссовки не потеряли своей формы, после чистки набейте их внутри бумагой. Не оставляйте сохнуть обувь под прямыми солнечными лучами – краска может выгореть, и вместо белых кроссовок вы получите желтые. Не надевайте влажные кроссовки, иначе они растянуться и потеряют свою форму.



Маленькие секреты придадут вашим кроссовкам новизны / Фото nymag



Как почистить белые кожаные кроссовки

Кожа более устойчива к влаге и различным загрязнениям. Именно поэтому белые кожаные кроссовки чаще всего выбирают для периодов межсезонья.

Важно: никогда не стирайте кожаную обувь в стиральной машине!



Минимальный уход поможет вашим кроссовкам оставаться новыми / Фото unsplash

7 способов отмыть белые кожаные кроссовки:

Жидкость для снятия макияжа подойдет не только для косметики, но и для небольших загрязнений на поверхности обуви. Достаточно пройтись смоченным ватным диском по пятну и его как не было;

Для легкой степени загрязнения подойдет смесь яйца с четвертью стакана жирного молока. Протрите с помощью ватного диска пару, затем смойте водой;

Кашица из картофельного крахмала и молока в равных объемах подойдет для кожаных моделей;

Хозяйственное мыло нанесите на щетку, пройдитесь по обуви, после чего тщательно смойте;

Отбеливающее средство на кислородной основе подойдет для моделей из текстиля. Нанесите его, подождите некоторое время и хорошо ополосните;

Нанесите на белые кроссовки вазелин, через 20 мин смойте его влажной губкой, после чего вытрите насухо;

Смешайте нашатырный спирт со стиральным порошком, нанесите на кроссовки влажной губкой, после чего смойте водой и вытрите насухо.



Как почистить белые кроссовки из замши

Замша - достаточно капризный материал и требует особого ухода.



Кроссовки из замши требуют особого ухода / Фото pixabay

Если вы попали под дождь или сильно испачкали белые замшевые кроссовки, следуйте следующей инструкции:

Дайте кроссовкам высохнуть. Сухой щеткой для замши очистите грязь и поднимите ворс. Нанесите специальную очищающую пену, подождите и удалите остатки сухой салфеткой. Если пены под рукой нет, подойдет мыльный раствор с несколькими каплями нашатырного спирта. Все движения выполняйте очень аккуратно. Когда загрязнения будут удалены, набейте кроссовки бумагой и оставьте в проветриваемом помещении, чтобы они полностью высохли.

Несложные действия и своевременная чистка замшевых кроссовок поможет вам сохранить их безупречный вид на долгое время.

Как почистить белые кроссовки из текстиля

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Белые кроссовки из текстиля – хит продаж в летнее время. Чаще всего они имеют вставки из сетки, благодаря которым ноги дышат, а вы чувствуете себя максимально комфортно. Но, именно такая конструкция обуви способствует быстрому накоплению пыли, из-за чего обувь становится серой и теряет первоначальный блеск.



Кроссовки из текстиля помогают чувствовать себя максимально комфортно, поэтому научитесь за ними ухаживать / Фото unsplash

Поэтому, чтобы обувь не потеряла быстро свою первоначальную форму и белизну, прежде всего обратите внимание на температуру воды при стирке. После горячей воды они могут усесться, слишком холодная не спасет от пятен. Автоматическая сушка – еще один враг безупречной формы обуви. Поэтому всегда стирайте в теплой воде, сушите естественным способом на открытом воздухе и возьмите на заметку следующие методы:

В пластиковой емкости смешайте уксус с пищевой содой до получения пенистой массы, нанесите на обувь, затем смойте теплой водой;

Смешайте стиральный порошок, перекись водорода и уксус в равных долях. Щеткой с нанесенным раствором почистьте их;

Для чистки белой подошвы воспользуйтесь отбеливающей зубной пастой, которая избавит от серости и желтизны.

При машинной стирке, выбирайте щадящий режим, кроссовки желательно положить в наволочку белого цвета, не забудьте отключить режим отжима и сушки во избежание деформации, не используйте хлорированные отбеливатели.