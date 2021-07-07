Почему стоит иметь комнатные растения: 7 убедительных причин

Озеленение комнат становится более популярным. В сети все чаще появляются стильные интерьеры с вазонами.

Комнатные растения могут положительно влиять на качество воздуха, настроение и даже психическое здоровье. Идеи 24 рассказывают о преимуществах декорирования дома вазонами.

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Почему стоит иметь дома растения

Чистый воздух

Растения прекрасно выводят токсины из воздуха и улучшают его качество. Они могут удалять в сутки более 80% летучих органических соединений, включающих формальдегид, ацетон, этанол, бутанол и бензол. Все эти соединения можно найти в вашем доме. Для того, чтобы улучшить качество воздуха, достаточно будет одного большого растения или двух средних на 30 квадратных метров.

Хорошее настроение



Вазоны помогают оставаться в хорошем настроении / Фото Unsplash

Растения также могут положительно повлиять на ваше настроение: уход за ними может помочь уменьшить ежедневный стресс. Это происходит благодаря микробам, которые живут на растениях и в грунте и действуют как природные антидепрессанты.

Высокая продуктивность

Растения также способствуют повышению продуктивности на 70%. Поэтому очень важно озеленять помещение на работе. В Великобритании провели исследование и украсили кабинеты учебного заведения растениями. В результате, студенты на лекциях стали более сконцентрированы, а показатели посещаемости были выше, чем в классах без растений.

Психическое здоровье

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из– и ваш вечер будет теплым и непринужденным.



Комнатные растения снижают уровень стресса / Фото 1plus1

Растительная терапия помогает бороться со стрессом, тревогами и даже депрессиями. Поэтому проводить время в помещении с большим количеством растений очень полезно. Это может иметь большой терапевтический эффект и привести к ощущению покоя и уменьшения стресса. К тому же уход за комнатными растениями помогает уменьшить чувство одиночества, подавленности и добавляет мотивации для достижения целей.

Уберите фоновый шум

Если вы живете в многоквартирном доме – растения точно помогут вам создать тихое пространство. Комнатная зелень уменьшает фоновый шум благодаря звукопоглощению, которое возникает благодаря их динамической поверхности. От того, сколько шума смогут поглощать растения, зависит их количество, размер, плотность листьев и площадь поверхности растений.

Контроль влажности и температуры



Вазоны помогут поддерживать комфортную температуру / Фото Unsplash

Тень растений может помочь охладить помещение в жаркое время. Благодаря фотосинтезу растения выделяют влагу, что может принести прохладу или прогреть помещение, в зависимости от температуры. Исследования показали, что в теплом помещении растения могут снизить температуру до 10 градусов. Для того, чтобы они могли правильно проводить фотосинтез и продолжать выпускать влагу в воздух – нужно периодически протирать листья от пыли.

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Великолепный декор

В соцсетях активно попадают в тренды большие комнаты растения. Они похожи на естественное искусство и могут добавить изюминку любому дизайну. Озеленение сделает комнату больше, теплее и красивее.



Какие стильные горшки для вазонов / Фото Pinterest



Один большой вазон будет уместным для любого дизайна / Фото Pinterest



Минималистично и очень стильно / Фото Pinterest