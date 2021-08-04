Почему постоянно хочется сладкого: простой ответ на распространенный вопрос
Источник:инстаграм Ирины Кудрик
Множество людей жалуются, что не могут жить без сладостей. Речь идет не только о шоколаде, но и о конфетах, пирожных и разнообразной выпечке.
Причины могут быть разными. Подробно о них рассказала диетолог Ирина Кудрик.
Интересно Знай своих: Педан доказал, что макароны из мягких сортов пшеницы не хуже, чем из твердых
Почему хочется сладкого
Медицинские причины
- Если в рационе недостаточно белка и растительного жира, сложных углеводов (каш). Речь идет о несбалансированном рационе по БЖУ (белкам, жирам, углеводам), постоянном недоедании, большом дефиците калорий для похудения.
- Повышенный уровень кортизола и грелина (гормон голода) из-за недосыпа или стресса также пробуждает аппетит и тягу к сладостям.
Инсулинорезистентность – это состояние, когда в крови много гормона инсулина, а рецепторы к нему на клетках "забиты"; таким образом глюкоза, которая поступила в организм из пищи, не может попасть в клетки и насытить их из-за "забитых замков", где инсулин выступает "ключиком", и наступает "ложный голод". Поели... и через час снова хочется, часто сладенького!
– пояснила Ірина Кудрик.
Если рацион сбалансирован, сладости не будут целью номер один / Фото Pixabay
Полезно Сидячий образ жизни и осанка: видео, как избавиться от сутулости
Психологические причины
- По словам диетолога, речь идет о том, что сладости успокаивают человека и дают возможность расслабиться.
- Также можно говорить о моментах, когда человеку просто грустно или нечем заняться, – в рот попадают вредные вкусности.
- Не стоит забывать о зависимости и привычке.