Почему постоянно хочется сладкого: простой ответ на распространенный вопрос

Множество людей жалуются, что не могут жить без сладостей. Речь идет не только о шоколаде, но и о конфетах, пирожных и разнообразной выпечке.

Причины могут быть разными. Подробно о них рассказала диетолог Ирина Кудрик.

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Почему хочется сладкого

Медицинские причины

Если в рационе недостаточно белка и растительного жира , сложных углеводов (каш). Речь идет о несбалансированном рационе по БЖУ (белкам, жирам, углеводам), постоянном недоедании, большом дефиците калорий для похудения.

, сложных углеводов (каш). Речь идет о несбалансированном рационе по БЖУ (белкам, жирам, углеводам), постоянном недоедании, большом дефиците калорий для похудения. Повышенный уровень кортизола и грелина (гормон голода) из-за недосыпа или стресса также пробуждает аппетит и тягу к сладостям.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

Инсулинорезистентность – это состояние, когда в крови много гормона инсулина, а рецепторы к нему на клетках "забиты"; таким образом глюкоза, которая поступила в организм из пищи, не может попасть в клетки и насытить их из-за "забитых замков", где инсулин выступает "ключиком", и наступает "ложный голод". Поели... и через час снова хочется, часто сладенького!

– пояснила Ірина Кудрик.

Если рацион сбалансирован, сладости не будут целью номер один / Фото Pixabay

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Психологические причины