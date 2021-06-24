Почему не выгодно выбрасывать старые телевизоры: 9 убедительных доказательств с фото

Плоские, яркие и очень умные красавцы давно вытеснили из нашего интерьера громоздкие телевизоры. У вас, наверное, также пылится где-то в кладовке или гараже старенький "динозавр" с кинескопом. Думаете, ему пора отправиться на свалку? Наоборот, он с триумфом должен возвратиться домой!
Мы с легкостью вас убедим, что старый телевизор можно превратить в новую нужную вещь, которая станет настоящим украшением вашего дома. Делимся идеями, как это сделать.
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Пространство для домашних любимцев
Из старого телевизора получится замечательный домик для домашних любимцев. Застелите основу мягким покрывалом или ковром и положите туда любимые игрушки вашего питомца.
Идеальный дом для котика / Фото Pinterest
Аквариум
Ваш старый телевизор может стать стильным и оригинальным аквариумом для рыбок. Извлеките все ненужное изнутри, а взамен поставьте туда стеклянный куб с водой.
Создайте новое пространство для рыб / Фото Pinterest
Бар
Бар для любимых напитков из старого телевизора. Такое оригинальное решение точно оценят ваши друзья.
Вы можете добавить подсветку в новый бар / Фото Pinterest
Место для вазонов
Телевизор можно переделать в уголок для вазонов. Таким образом вы сможете защитить растения от чрезмерного солнечного света.
Какое стильное место для вазонов / Фото Pinterest
Книжная полка
Из старого телевизора можно сделать замечательную полочку для книг. Поэтому немного креатива – и новый элемент интерьера готов!
Теперь все книги будут упорядочены / Фото Pinterest
Полочка для канцелярии и безделушек
Кроме книжной полочки, вы можете создать и подставку для ваших карандашей, планера и учебников, которыми пользуетесь каждый день.
Яркая полка для вещей / Фото Pinterest
Эта креативная тумба будет прекрасно смотреться рядом с кроватью / Фото Pinterest
Мини стол
Такая подставка для напитков точно будет удобной и практичной деталью в вашем доме. Экран телевизора служить столешницей, а внутрь можно положить любимые журналы или другие вещи.
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Комод
Если старых телевизоров у вас несколько, вы можете создать из них креативный комод. Поставьте телевизоры один на один и у вас дома появится дополнительное место для вещей.
Покрасьте телевизоры и сложите один на один / Фото Pinterest
Дополнительное место для обуви и других вещей / Фото Pinterest
Предмет декора
Нерабочей телевизор с помощью красок можно превратить в стильную деталь, которая будет украшать ваш дом.
Телевизор украшен вышивкой / Фото Pinterest
Это перевоплощение просто поражает / Фото Pinterest