Почему не выгодно выбрасывать старые телевизоры: 9 убедительных доказательств с фото

Плоские, яркие и очень умные красавцы давно вытеснили из нашего интерьера громоздкие телевизоры. У вас, наверное, также пылится где-то в кладовке или гараже старенький "динозавр" с кинескопом. Думаете, ему пора отправиться на свалку? Наоборот, он с триумфом должен возвратиться домой!

Мы с легкостью вас убедим, что старый телевизор можно превратить в новую нужную вещь, которая станет настоящим украшением вашего дома. Делимся идеями, как это сделать.

Интересно знать Невероятное наслаждение: польский бренд Soplica анонсировал новую десертную линейку

Пространство для домашних любимцев

Из старого телевизора получится замечательный домик для домашних любимцев. Застелите основу мягким покрывалом или ковром и положите туда любимые игрушки вашего питомца.



Идеальный дом для котика / Фото Pinterest

Аквариум

Ваш старый телевизор может стать стильным и оригинальным аквариумом для рыбок. Извлеките все ненужное изнутри, а взамен поставьте туда стеклянный куб с водой.



Создайте новое пространство для рыб / Фото Pinterest

Бар

Бар для любимых напитков из старого телевизора. Такое оригинальное решение точно оценят ваши друзья.



Вы можете добавить подсветку в новый бар / Фото Pinterest

Место для вазонов

Телевизор можно переделать в уголок для вазонов. Таким образом вы сможете защитить растения от чрезмерного солнечного света.



Какое стильное место для вазонов / Фото Pinterest

Книжная полка

Из старого телевизора можно сделать замечательную полочку для книг. Поэтому немного креатива – и новый элемент интерьера готов!



Теперь все книги будут упорядочены / Фото Pinterest

Полочка для канцелярии и безделушек

Жизнь стала однообразной, и все повторяется по кругу? Позвони ближайшей подруге и устрой коктейльную вечеринку на двоих просто дома! Смиксовать вкусные коктейли просто!

Кроме книжной полочки, вы можете создать и подставку для ваших карандашей, планера и учебников, которыми пользуетесь каждый день.



Яркая полка для вещей / Фото Pinterest



Эта креативная тумба будет прекрасно смотреться рядом с кроватью / Фото Pinterest

Мини стол

Такая подставка для напитков точно будет удобной и практичной деталью в вашем доме. Экран телевизора служить столешницей, а внутрь можно положить любимые журналы или другие вещи.

К теме Обновляем интерьер без затрат фото старой мебели, которая добавили стиля помещению

Комод

Если старых телевизоров у вас несколько, вы можете создать из них креативный комод. Поставьте телевизоры один на один и у вас дома появится дополнительное место для вещей.



Покрасьте телевизоры и сложите один на один / Фото Pinterest



Дополнительное место для обуви и других вещей / Фото Pinterest

Предмет декора

Нерабочей телевизор с помощью красок можно превратить в стильную деталь, которая будет украшать ваш дом.



Телевизор украшен вышивкой / Фото Pinterest





Это перевоплощение просто поражает / Фото Pinterest