Почему не стоит покупать мытые овощи: убедительное объяснение диетолога

На полках супермаркетов есть большой выбор мытых овощей: морковь, картофель, свёкла и т.д. И часто наш глаз останавливается именно на них, ведь это удобно и экономит наше время во время приготовления. Но мы знаем несколько причин не покупать такие овощи. Подробнее об этом – в материале Идеи 24.

Фрукты и овощи – две важнейшие группы продуктов. В них много питательных веществ, и мы должны потреблять их регулярно. А во время закупов, согласитесь, мытые продукты выглядят аппетитнее и, вероятно, лучше продаются. А еще, на первый взгляд, кажется, что и разница в цене не такая уж значительная. Но диетолог Анна Антонова рассказала, почему все же лучше брать грязные овощи, даже с кусочками земли.

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Почему не стоит покупать мытые овощи

После того как собрали урожай, на корнеплодах остается естественная защитная пленка, обеспечивающая иммунитет от плесени и гниения. А во время промышленного мытья есть этап замачивания в агрессивных синтетических растворах ПАВ (поверхностно-активные вещества) и механическая чистка. Овощи лишают этого иммунитета и они быстро портятся. Поэтому продукты могут дополнительно обрабатывать хлоргексидином и антисептиками, чтобы продлить срок годности.

Крахмалистые овощи, как губка впитывают в себя содержание растворов. Домашнее вымачивания и очистка от кожуры проблему, к сожалению, не решит. По словам диетолога, попадая в организм, ПАВ и антисептики провоцируют аллергические реакции, интоксикацию, дисбактериоз, вызывают резистентность к антибиотикам. Именно поэтому выбор неочищенных овощей оправдан не только финансовой экономией, но и безопасностью для здоровья.

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Выбирайте в супермаркете неочищенные овощи / Фото unsplash

Текст публикации Анны Антоновой:

Мытые овощи выглядят аппетитно, лучше продаются и сокращают время на процесс приготовления. Но с преимуществами кроются и существенные недостатки.

После извлечения из земли в корнеплодах остается естественная защитная пленка, обеспечивает иммунитет от плесени и гниения. Процесс промышленной мойки включает в себя этап замачивания в агрессивных синтетических растворах ПАВ (поверхностно-активные вещества) и механическая чистка. Овощи лишены иммунитета быстро портятся, поэтому их могут дополнительно обработать хлоргексидином и антисептиками, чтобы продлить срок годности.

Крахмалистые овощи, как губка, впитывают в себя содержание растворов. Домашнее вымачивания и чистка от кожуры проблему, к сожалению, не решает. Попадая в организм, ПАВ и антисептики провоцируют аллергические реакции, интоксикацию, дисбактериоз, вызывают резистентность к антибиотикам.

Поэтому выбор неочищенных овощей оправдан не только финансовой экономией, но и безопасностью для здоровья. Помните об этом, покупая картофель, редис, свёкла, морковь, репу, батат, топинамбур, корень сельдерея, лук и чеснок.