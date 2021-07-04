Плотник мастерит раскладную табуретку из цельного куска дерева без гвоздей и клея

Талантливый дедушка Аму строит складную любанскую табуретку из цельного куска дерева. При этом плотник не использует ни гвоздей, ни клея.

Конструкция этого типа раскладной табуретки заключается в использовании стратегических вырезов из древесины для создания петель. Кусок дерева распиливают, точат и шлифуют, и шаг за шаг брусок складывается в изысканный стульчик.

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Как плотник смастерил любанскую табуретку

Существует много видов любанских табуреток, но дедушка Аму создал новый стиль, добавив ему изысканную форму.

Сначала плотник карандашом расчертил обычный деревянный брус, который имел форму прямоугольника.

Деревянный брус для любанской табуретки / Скриншот с видео

Потом он очень искусно начал вырезать ручной пилой и зубилом щели и выемки, переворачивая дерево снова и снова.

Когда табуретка была закончена, он выкрасил ее в насыщенный красный цвет.

Табуретка изготовлена из одного деревянного бруска без клея и гвоздей / Скриншот с видео

Дедушка мастерит раскладной стул: смотрите видео

Ранее дедушка Аму построил любанский стол, используя те же принципы дизайна, что и для табуретки.

Раскладной любанский стол от дедушки Аму: смотрите видео