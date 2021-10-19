Плюшевые тарантулы: украинская рукодельница создает реалистичные подушки

Многие люди боятся пауков, однако изделия Натальи Бондаревой вызывают только положительные эмоции – большие мягкие подушки помогут хорошо отдохнуть и победить свой страх.

Девушка создает мохнатых пауков всех форм и размеров – милые существа могут стать украшением комнаты или настоящей подушкой.

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Самая большая гордость Натальи – гигантские плюшевые пауки, размер которых может достигать 2 метров.

Девушка создает пушистых пауков разных размеров / Фото из инстаграма Натальи Бондаревой

Каждая из подушек создана из искусственного меха и проволоки для гибких паучьих ножек.

Еще один способ победить арахнофобию

Бондарева утверждает, что ее плюшевые тарантулы могут помочь владельцам победить страх пауков. По словам девушки, многие клиенты покупали ее изделия именно для того, чтобы победить арахнофобии.

Мои изделия часто покупают люди, чтобы избавиться от страха перед пауками. Их также покупают как оригинальный декор для дома. С детства я любила дикую природу и особенно насекомых, и я рада, что сейчас мое искусство вызывает доброжелательное отношение людей к паукам,

– рассказала Наталья.

Гигантских пауков можно использовать в качестве декора и подушки / Коллаж 24 канала из фото Натальи Бондаревой

Фото плюшевых работ Бондарева публикует на своей странице в инстаграме. Также девушка имеет свой магазин, где можно приобрести пушистых пауков.

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