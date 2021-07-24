Пятна от чернила теперь не проблема: как отстирать шариковую и гелевую ручку

Вы забыли гелевую ручку в кармане, и она испортила ваши любимые джинсы или пиджак? Не волнуйтесь! Загрязнение от чернила очень легко отстирать, если знать эти секреты.

Идеи 24 помогут спасти одежду. Следуйте инструкции, и вы точно будете поражены результатом.

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Как удалить загрязнения от шариковой или гелевой ручки

Продукты, которые помогут удалить пятна



Как удалить загрязнения от чернила / Фото Pinterest

Существует немало продуктов, которые помогут удалить загрязнения на одежде. Мы делимся с вами этим списком:

нашатырный спирт;

молоко;

ацетон и спирт;

лимонный сок;

сода;

бензин;

горчичный порошок;

соль;

аммиак и перекись водорода;

мел;

крахмал.

Как удалять загрязнения из различных тканей

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Каждая ткань требует особого способа удаления.

Хлопок и лен



Как вывести чернила из хлопковой ткани / Фото Pinterest

Если шариковая ручка испортила белую хлопковую или льняную рубашку, воспользуйтесь этим методом. Подготовьте раствор аммиака (5 миллилитров на стакан воды), смочите в нем ватный диск и протрите загрязнения. После этого постирайте вещь и просушите.

Бархат

Отстирать свежие пятна от ручки с бархатных вещей поможет теплое молоко. Замочите загрязнения молоком и оставьте на полчаса. Постирайте деталь гардероба с использованием специальных средств для бархата.

Деликатные ткани: шелк, шерсть и другие

Чтобы удалить загрязнения с деликатных тканей, воспользуйтесь содой. Разведите порошок с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста, и нанесите ее на пятно. Через 5 – 7 минут удалите остатки с помощью ватного диска и постирайте.

Прекрасно очистит деликатные ткани густая смесь горчичного порошка и воды. Нанесите раствор на загрязнение, оставьте на 2 – 3 час и постирайте в холодные воде.

Джинсовая ткань



Для этого материала есть несколько способов / Фото Pinterest

Удалить загрязнения от шариковой или гелевой ручки на джинсах поможет спирт. Смочите раствором пятно, а потом посыпьте поваренной солью. После этого постирайте изделие и носите с удовольствием.

Крахмал и мел тоже прекрасно справятся со свежими пятнами на джинсах. Посыпьте поврежденные участки порошком и промокните салфеткой. Основную часть чернила впитает мел или крахмал и после стирки пятен не останется.

Еще один быстрый способ: разогреть лимонный сок и вылить на пятно. Загрязнение исчезнет прямо на глазах.

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Как вывести пасту с белой одежды



Нашатырный спирт может справиться с пятнами на белых тканях / Фото Pinterest

След от ручки на белой одежде очень легко удалить. Смочите ватный диск нашатырным спиртом и протрите пятно.