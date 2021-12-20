Пикантный вкус: рецепт салата с курицей и ананасами к новогоднему столу

Совсем скоро мы будем праздновать Новый год и Рождество, поэтому стоит заранее подумать о праздничном столе. Безусловно, на ум сразу приходит вечная классика – оливье, шуба и печеночный торт.

Но если вам захотелось чего-нибудь простого, нестандартного и пикантного – этот салат именно для вас. Блюдо легкое и сытное одновременно, поэтому точно не оставит равнодушным ни одного гостя или члена семьи.

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Рецепт

Существует несколько рецептур приготовления салата с курицей и ананасами. Среди часто встречающихся составляющих: картофель, яйцо, вареная морковь, огурец. Реже это блюдо готовят с добавлением винограда или сельдерея. Однако сегодня мы предлагаем вашему вниманию рецепт, акцентным ингредиентом которого является болгарский перец.

Ингридиенты

Вам понадобится:

2 куриных филе – 450 грамм;

консервированный ананас – 250 грамм;

консервированная кукуруза – 200 грамм;

майонез – 200 грамм;

болгарский перец – 1 штука;

чеснок – два зубочка;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Для начала нужно отварить куриное филе. Обратите внимание, лучше всего залить мясо кипятком или опустить в горячую воду – тогда оно получится нежным, сочным и вкусным. Бульон варим на среднем огне, ведь так он останется прозрачным. Снимаем верхнюю пенку, добавляем целую луковицу и очищенную морковку. За несколько минут до готовности кладем в кастрюлю 1 – 2 лавровых листа. Даем готовому мясу остыть, нарезаем кубиками (как и другие ингредиенты) и отправляем в большую миску. Ананас нарезаем и добавляем в курицу. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем. Добавляем в миску кукурузу. Заправляем салат майонезом. Чеснок измельчаем чесночницей и добавляем к другим ингредиентам. Солим, перчим. Тщательно перемешиваем. Даем настояться. Выкладываем в пиалу или используем круглую форму. Украшаем на свое усмотрение.

Нетипичное блюдо к праздничному столу готово! Приятного аппетита!