Пицца вновь станет будто из печи, и вам не понадобится нож: 8 секретов о любимом блюде

Пицца – одно из самых популярных блюд в мире. Ее любят все: и взрослые и дети. Но обращаться с ней умеет не каждый. Чем разрезать пиццу, когда под рукой нет ножа? Как превратить вчерашнюю пиццу в свежую, будто из печи?

Мы решили поделиться с вами лайфхаками, которые помогут справиться с пиццей. Итак, ловите советы и айда на кухню.

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1. Без ножа

Резать пиццу удобно специальным ножом-колесиком, но что делать, если ни специального, ни обычного ножа вообще нет под рукой?

CD-диск и ручка выручат в трудную минуту. Протяните ручку в отверстие диска и, держась за ручку, как за рукоятку, катите диск по пицце, аккуратно разрезая ее.



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2. Пицца с подогревом

Отличный хак для всех владельцев сидений с подогревом. Пока вы везете пиццу домой, включите подогрев сиденья под пиццей, чтобы довезти ее теплой.



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3. Как разогреть пиццу без плиты

Если плита занята, а микроволновка отсутствует, разогреть кусочек пиццы можно на утюге, застелив его подошву пищевой фольгой. Несколько минут – готово.



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4. Компактная упаковка остатков

Часть пиццы упакуйте компактно, чтобы поставить коробку в холодильник и не занять в нем слишком много места. Оторвите крышку, согните коробку пополам и ставьте мини-упаковку в холодильник.



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5. Без тарелок

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Когда есть пицца, но нет тарелок, обычно едят из коробки. Но это неудобно. Как поступить?

Оторвите крышку коробки и разорвите ее на четыре части. Получится четыре тарелки для порционных кусочков пиццы. Выглядит неэстетично, но зато практично, удобно и просто.



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6. Разогрев пиццы

Чтобы разогретая пицца была сочнее, поместите ее на тарелку со стаканом воды и погрейте в микроволновке.



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7. Как незаметно "украсть" кусок пиццы

Это очень просто. Вырежьте широкую полоску с середины пиццы, соедините половинки и повторите "операцию" с другой стороны. Соедините кусочки в круг, нарежьте традиционными кусочками и подавайте к столу с довольным выражением лица: самые большие куски все-таки достались вам!



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8. Очень хрустящая корочка

Возьмите вилку и сделайте в тесте для пиццы проколы с ее помощью. При запекании влага будет выходить через отверстия, что позволит тесту стать еще более хрустящим.



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