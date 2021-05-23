6 простых советов, которые помогут вам больше не бояться стоматолога

Многие из нас до сих пор до смерти боятся стоматологов, хотя эпоха болезненных процедур давно закончилась. Сегодня зубы лечат безболезненно и быстро. Главное – позаботиться о хорошем финансовом запасе.

Если, зная все это, вы все равно боитесь обратиться к врачу и до последнего терпите зубную боль, – воспользуйтесь нашими советами. Они помогут вам справиться со страхом и не откладывать поход в стоматкабинет.

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Врач, которому можно доверять

В современном мире очень важно знать проверенных врачей, это касается и стоматолога в том числе. Найдите семейного зубного врача, имеющего хороший опыт работы, который знает, как найти подход к любому и при этом качественно выполняет свои обязанности. Хороший стоматолог – это гарантия качественного и безопасного лечения ваших зубов.

Выбирайте врача с опытом / Фото Ortoclassika

Посещайте стоматолога в первой половине дня

Лучше идти к стоматологу утром. В это время вы еще не устали, нервная система уравновешена (чего может не быть после тяжелого рабочего дня), поэтому легче будете переносить любые процедуры.

Кроме этого утром менее усталый и врач, что также может повлиять на качество его работы.

Отдохните накануне

Чтобы достичь своей цели, нужно не только много работать, но и уметь правильно отдыхать. И лучше всего это делать в компании друзей за рюмкой охлажденной Zubrowka Czarna.

Обязательно перед походом к стоматологу хорошенько отдохните и выспитесь. Это положительно скажется на нервной системе, а следовательно процесс лечения пройдет более спокойно и менее болезненно. Именно поэтому накануне похода к стоматологу не планируйте эмоциональные занятия и посиделки с алкоголем. Это может ослабить действие анестезии.

Перед походом к стоматологу хорошенько отдохните / Фото Gorod-che

Не стесняйтесь задавать вопросы

Не думайте, что стоматолог – это монстр с инструментами в руках. Смело задавайте ему вопросы и откровенно говорите обо всем, что касается вашей проблемы.

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Не приезжайте на прием слишком рано

От того, что вы приедете к стоматологу значительно раньше условленного времени вы волноваться меньше не станете. Скорее наоборот. Особенно негативные мысли появятся во время ожидания в коридоре. Поэтому даже если так случилось, что вы не рассчитали время и приехали к врачу за час до приема, лучше прогуляйтесь на улице, займитесь чем-то приятным. Это поможет немного развеять мысли.

Побалуйте себя за мужество

После похода к стоматологу и когда исчезнет действие анестезии, можете побаловать себя чем-то приятным: любимым занятием, вкусностями, поездкой в ​​новое место и тому подобное.

После посещения стоматолога позвольте себе отдохнуть / Фото Freepik