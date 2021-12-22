Перестаньте есть это на ночь: от чего следует отказаться, чтобы улучшить качество сна

Секрет хорошего самочувствия до невозможного прост – сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Так, на скорость засыпания и качество сна могут влиять продукты, которые вы употребляете перед сном.

Если вы привыкли заботиться о своем организме, обратите внимание на продукты, которых следует избегать во время вечерних перекусов. Некоторые позиции списка могут удивить!

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Откажитесь от этого перед сном

1. Острая и кислая пища

Общеизвестно, что врачи и диетологи советуют ужинать за 3 часа до сна. Это нужно для того, чтобы еда должным образом переварилась, и вы чувствовали легкость в желудке.

Мексиканская кухня – не самый лучший вариант для ужина. Старайтесь избегать потребление острой и кислой пищи прямо перед сном, особенно если у вас повышенная кислотность или чувствительная пищеварительная система. Острая и кислая пища, как известно, вызывает изжогу и кислотный рефлюкс, и реакция вашего организма на них усиливается, когда вы лежите.

2. Жирная пища

Жирная пища может вызвать изжогу во время сна. Также может наблюдаться вздутие живота и несварение желудка. Жирные продукты лучше есть в меру.

3. Мясо

Потребление пищи с высоким содержанием белка перед сном может вызвать вздутие живота. Мясо переваривается дольше всего, а это может вызвать несварение желудка.

4. Сыр

Людям с непереносимостью молочных продуктов следует избегать сырных закусок поздно вечером. Нередко они вызывают газообразование и вздутие живота, из-за чего засыпать неудобно.

Кроме того, сыр богат аминокислотой под названием тирамин, которая увеличивает выработку норепинефрина. Это усложняет ваше засыпание.

5. Десерты

Да, не зря говорят, что "ночью вкуснее". Это именно о сладеньком. Однако такие лакомства непосредственно перед сном могут быстро поднять уровень инсулина и повлиять на процесс самовосстановления.

Перекусы, такие как леденцы или мороженое, также могут добавить энергии и замедлить засыпание.

6. Напитки с кофеином

Речь именно о напитках, а не только кофе. Так, перед сном лучше отказаться от потребления: энергетиков, зеленого чая и кофе. Дело в том, что кофеин пробуждает, придает бодрости и повышает бдительность. Поэтому, вероятнее всего, он не даст вам заснуть.

Процент людей, которые могут спокойно заснуть после чашечки кофе – очень мал. Постарайтесь в последний раз потреблять кофеин не позже, чем за 6 часов до предполагаемого времени сна.

7. Алкоголь

Конечно, выпить бокал красного вина за ужином после тяжелого дня – не преступление. Однако алкоголь приводит к обезвоживанию, поэтому ночью вы можете почувствовать дискомфорт, например сухость в горле или мышечные спазмы. Кроме того, если вы выпили лишнего, утро также может быть испорчено из-за похмелья.