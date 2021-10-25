Как отстирать кухонные полотенца в микроволновке: этот лайфхак займет у вас считанные минуты

Наверное, каждый сталкивался с проблемой застарелых пятен на кухонных полотенцах, когда даже машинная стирка с лучшими средствами не всегда помогала их избавиться. Поэтому этот лайфхак точно вам пригодится. Читайте дальше, как отчистить текстиль и продлить его жизнь.

Полотенца – просто необходимая вещь на кухне. Они нужны нам, чтобы снять кастрюлю с плиты, протереть стол, налить чай и не обжечься и банально вытереть руки во время приготовления. Из-за этого они очень быстро загрязняются и становятся непригодными к использованию.

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Наши же бабушки, чтобы эффективно отстирать кухонные тряпки, были вынуждены их кипятить. Тогда вся кухня становилась влажной и ею распространялся неприятный запах. Кроме этого, это отнимает слишком много времени. А благодаря современным технологиям и некоторым хитростям это можно делать в разы быстрее. Речь идет об использовании микроволновой печи.

Как это работает? Микроволны глубоко прогревают волокна ткани, создавая эффект кипячения, в результате чего из тканей сходят пятна. При этом это не вредит полотенцам, поэтому этим методом пользоваться часто.⁣ Конечно, пятна не должны быть вековой давности. Так какой же алгоритм действий?

Как отстирать полотенца в микроволновке

Грязные кухонные полотенца замочите в горячей воде и хорошо натрите их хозяйственным мылом или иным способом. Мыльные полотенца сложите в полиэтиленовый пакет, не завязывая его (не более 3 полотенца в 1 пакет). Отправьте пакет с полотенцами в микроволновку на 3 минуты, выставив среднюю мощность. Дайте ткани остыть и тогда еще включите на 3 минуты. После этого переложите кухонные полотенца в стиральную машину и включите режим быстрой стирки.

Результат вас удивит!

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Текст публикации soveti_secreti:

Пригодится всем! И не надо варить полотенца в кастрюле. Наши бабушки были вынуждены кипятить белье. А потом вся кухня влага и неприятный запах, а времени сколько занимает. Микроволны глубоко прогревают волокна ткани, создавая эффект кипячения, в результате чего из тканей сходят пятна. При этом микроволновка не вредит полотенцам, поэтому такой метод можно использовать часто.⁣ Конечно, пятна не должны быть вековой давности.