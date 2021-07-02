Как отчистить духовку от застарелой грязи: простые и действенные способы

Как бы вы ни берегли духовку от загрязнения, все равно на ее поверхностях остаются следы после готовки. Если отмывать их сразу – духовка будет чистой дольше. Однако не всегда есть время и желание оперативно удалять загрязнения, часто мы откладываем грязную работу на потом.

Если на поверхностях духовки накопилась грязь – удалить ее будет сложно. Однако не спешите в магазин за дорогими средствами. Все, что нужно для эффективной чистки, найдется у вас кухне.

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Как часто нужно мыть духовку

Чем чаще вы будете вытирать загрязнения, тем легче будет отмыть духовку во время генеральной уборки. К тому же чистая духовка сделает ваши блюда вкуснее и убережет от микробов. Эксперты рекомендуют мыть духовку по крайней мере каждые 3 – 6 месяцев и протирать ее от жира раз в несколько недель.



Мойте духовку каждые 3 – 6 месяцев / Фото Pinterest

Как и чем отмыть духовку

Функция самоочистки

Вы будете удивлены, но современные духовки имеют функцию самоочистки. Она очень помошная в быту и значительно экономит время.

Эта функция предполагает нагрев духовки до 470 градусов по Цельсию. При этой температуре пища внутри сгорает, оставляя небольшое количество пепла, который легко можно вытереть влажной тряпкой.

Недостатком этой функции является то, что духовка становится недоступной для использования на 3 – 5 часов. Также этот процесс может обусловить появление неприятного запаха дома и сильно нагреть помещение, это станет проблемой летом. Если после самоочищения вы хотите доработать загрязнения тряпкой, сначала дождитесь пока устройство охладится до комнатной температуры.

Как удалить запеченный жир

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Чтобы удалить запеченный жир, воспользуйтесь профессиональным средством для очистки духовки, которое можно приобрести в магазине. После удаления остатков продуктов, равномерно распылите моющий раствор на внутренней поверхности духовки и оставьте его на 30 минут.

Сделайте моющее средство своими руками

Во время чистки духовки не забывайте открывать окна и одевать перчатки и маску для лица. Химические вещества, входящие в состав моющих средств – сильнодействующие и могут навредить вашему здоровью.



Сделайте моющее средство самостоятельно / Фото Pinterest

Если же моющего средства не нашлось под рукой, его можно сделать самостоятельно. Смешайте пищевую соду, уксус и воду. Смесь густо нанесите на поверхность духовки и оставьте на 20 минут.

Вы также можете добавить немного уксуса в смесь пищевой соды и воды, и получить сильнее моющее средство.

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Как почистить стеклянные двери духовки

Двери требуют деликатного очищения, поскольку стекло более подвержено царапинам. Чтобы отмыть их, не повредив, смешайте пищевую соду и воду – и получите густую порошкообразную смесь. Нанесите ее на стекло и оставьте минимум на 20 минут. После этого осторожно протрите тряпкой из микрофибры, тщательно смойте водой и вытрите насухо.

Как почистить решетку



Следуйте этим советам, и ваша духовка будет как новая / Фото Pinterest

Рекомендуем извлекать решетки из духовки и мыть отдельно. Замочите их в горячей воде, добавив моющего средства. Нужно немного времени, чтобы весь жир замок и вы смогли легко от него избавиться с помощью жесткой щетки. Вместо кипятка можно использовать пищевую соду и смесь воды с уксусом.