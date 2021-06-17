5 мегапопулярных игрушек, которые спасают от стресса не только детей

Антистрессовые игрушки для детей – снова супертренд! Только на смену некогда популярным йо-йо и спинеру пришли поп-иты и симпл-димплы. Хотя еще недавно все были без ума от слаймов.

Давайте сравним, какие антистрессовые игрушки были у нас и какие помогают сбрасывать напряжение современным детям. (Да, признаемся: и взрослым тоже.) И, может, наконец поймем, в чем секрет популярности этих безделиц.

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Капитошка

У кого-то в детстве наверняка были такие небольшие резиновые мячики с веселыми мордочками, наполненные мукой или крахмалом. Ранее они продавались в каждом газетном киоске, а вообще их можно было сделать и самостоятельно с помощью воздушного шарика и муки.



Фото jambo

Йо-йо

Помните, были такие катушки с нитью – если их правильно "раскрутить", можно выполнять различные трюки, используя только ловкость пальцев.



Фото jambo

Спиннер

Спиннер – это игрушка-антистресс, которая стала безумно популярной в 2018 году. На языке оригинала игрушку называют Fidget Spinner (фиджет Спиннер) или просто Spinner. Причем популярность они начали набирать очень быстро и неожиданно.



Фото jambo

Слайм

Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

На смену Спинеру пришел слайм – желеобразный материал, который можно мять, давить, тянуть, бросать, и он будет менять свою вязкость.

Со слайм-Лизуном можно делать практически все, что угодно. Правда, если их слишком сильно тянуть в разные стороны, они могут порваться. Но если слайм сделан правильно, такое случается крайне редко. Ну чем не антистресс? Ткнул пальцем, бросил на стену, ударил изо всех сил кулаком - выпустил пар и успокоился.



Фото jambo

Сквиш

Сквиши – это мягкие антистрессовые игрушки, которые можно мять, а они через некоторое время возвращают прежнюю форму. Обычно это очень милые фигурки в японском стиле: пончики, мороженое, фрукты и овощи с забавными мордочками или зверушки.



Фото jambo

Симпл-Димпл

Симпл-Димпл в переводе с английского означает "простая ямочка". Это игрушка из силикона, содержащий несколько выпукло-вогнутых частей. При нажатии на такие ямочки достигается эффект антистресса.



Фото jambo

Поп-ит

Поп-ит – почти то же, что и симпл-димпл. Отличие заключается в том, что в этой игрушки-антистрессе все ямочки или пузырьки одного размера.



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Фото jambo

Поэтому возможно не стоит удивляться современными антистрессовыми игрушками. У нас они тоже были, но почему-то мы об этом забываем.