Витаминная бомба: осенний салат с сельдереем и цикорием

5 октября 2021 , 09:59
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Источник:

инстаграм Анны Биоториум

Самое время укреплять иммунитет и запасаться витаминами. Рассказываем, как приготовить дома полезный салат, который мгновенно взбодрит ваш организм и наполнит его полезными веществами.

Осень – не повод ставить на паузу здоровое питание к следующему сезону зелени и овощей. Нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом витаминного салата, который можно готовить и в холодное время. Необычное сочетание ингредиентов придает ему особый вкус. Настоящие гурманы точно оценят.

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Сезонный салат с сельдереем и цикорием

Ингредиенты:

  • 100 граммов рукколы;
  • 2 небольших качана цикория салатного;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 1 среднее красное яблоко;
  • 50 граммов семян конопли;
  • 1 – 2 столовые ложки ростков любой зелени;
  • 1/4 стакана нуту;
  • 1 огурец;
  • 3 редиски.

Для заправки:

  • сок 1/2 лимона;
  • 1 столовая ложка натурального уксуса;
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • Соль, перец – по вашему вкусу.

Как приготовить салат:

  1. Поставьте отваривать нут, а тем временем беритесь за подготовку остальных овощей.
  2. Цикорий и сельдерей нарежьте и отправьте в глубокую миску.
  3. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками, обрызгайте их лимонным соком, чтобы они не потемнели и высыпьте к сельдерею и цикорию.
  4. Добавьте рукколу, нут и семена конопли.
  5. Для соуса смешайте все необходимые для него ингредиенты и заправьте салат. Все хорошо перемешайте.
  6. Перед подачей можно украсить ростками зелени.

Приятного аппетита!

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Салат с сельдереем и цикорием / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Салат с сельдереем и цикорием

ингредиенты:

100 гр рукколы
2 небольших вилки цикория салатного
2 стебля сельдерея
1 среднее красное яблоко
50 гр семян конопли
1-2 ст л ростков любой зелени
1/4 ст нута
1 огурец
3 редиски

Для заправки:
сок 1/2 лимона
1 ст л натурального уксуса
4 ст л оливкового масла
соль, перец по вкусу

Приготовление:

Отварить нут.
Приготовить заправку. Для этого смешать сок половины лимона, уксус, оливковое масло, соль и перец.
Цикорий и сельдерей нарезать, а затем выложить в салатник.
Добавить руколу и нут.
Яблоко нарезать тонкими дольками, предварительно удалив сердцевину с косточками. Сбрызнуть яблоко лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Выложить яблоко в салатник к остальным ингредиентам.
Добавить семена конопли.
Полить салат приготовленным ранее заправкой и перемешать.
Украсить ростками зелени.

Приятного аппетита!

Автор: Назарій Сорока