Оригинальные подарки для тех, кто любит мексиканскую культуру
Мексика – это страна, которая имеет сложную историю и чрезвычайно богатую культуру. Поэтому мексиканцу или человеку, который просто фанатеет от этой страны, обычаев и традиций довольно сложно подготовить достойный подарок.
Источник:24 канал
Именно поэтому мы решили помочь сэкономить ваше время и подготовили подарки, которые смогут порадовать ваших близких, которые обожают мексиканскую культуру.
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1. Книга с рецептами традиционных мексиканских блюд
Фото amazon
2. Оригинальный постер или тканевая картина
Фото etsy
3. Набор пикантных мексиканских соусов и специй
Фото amazon
4. Одежда с оригинальным принтом
Фото etsy
5. Игрушка в виде культового персонажа популярного мексиканского фильма или сериала
Фото etsy
6. Яркая чашка с интересными надписями или крылатыми выражениями
Фото verythat
7. Забавная вывеска
Фото etsy
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8. Брошь с изображением известного исполнителя Марка Антонио Солиса
Фото etsy
9. Набор мексиканских вкусняшек
Фото etsy
10. Ароматические наборы в автомобиль с изображениями популярных музыкальных исполнителей
Фото etsy
11. Аксессуары с изображением кактусов – символов страны
Фото etsy
12. Набор защитных масок с традиционной вышивкой
Фото etsy
13. Оригинальная пиньята
Фото childrenart
14. Популярный алкогольный напиток
Фото meksika
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