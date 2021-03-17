Что делали люди, которые добились успеха? Был ли у них какой-то секрет? А может, им просто улыбнулась судьба? Наверное, и то, и другое. Но точно можно сказать, что успешные люди все же имеют определенную схему поведения. И все начинается с их привычек и личных качеств.

Если вы думаете, что те, кто попал в рейтинг "самых богатых и знаменитых" родились сразу с золотой банковской картой, то вы ошибаетесь. Мы раскрываем основные секреты, которые помогут вам понять путь успешных людей и, возможно, изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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Будьте перфекционистом

Большинство успешных людей как раз и является перфекционистами, именно благодаря этому качеству они не опустили в свое время руки, сделали всю работу на отлично и достигли идеального баланса. И действительно, тот, кто небрежно относится к своим обязанностям, предпочитая пускать их на самотек, никогда не сможет прийти к победе.



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Живите, не спеша

Успешные люди наслаждаются каждым мгновением, ценят свою свободу и умеют эффективно спланировать свой день таким образом, что успевают не только поработать, но и неплохо отдохнуть. Ведь если постоянно работать и не отдыхать, это может привести к "перегоранию". Найдите баланс между работой и личной жизнью, чтобы впоследствии не сожалеть о том, что так много не успели попробовать и сделать.



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Забудьте о кредитке

Успешные люди рекомендуют только в крайнем случае прибегать к подобному методу покупки желаемых вещей. Ведь если вдруг вы не сможете, ситуации бывают разные, вовремя внести платеж, то вам начислят не только проценты, но и штраф за просрочку, и в конечном итоге вы переплатите банку гораздо больше, чем занимали сначала.



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Не держите деньги "под подушкой"

Деньги должны работать и в конце концов обеспечить вам финансовую свободу. И пусть только сейчас вы попробуете себя в роли инвестора и ваши вклады не столь значительны, со временем вы научитесь грамотно распоряжаться доходами и преумножите свой капитал.



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Правильно выбирайте окружение

Если вы хотите достичь чего-то в жизни, то общайтесь с теми, кто уже достиг успеха в чем-то, не пренебрегайте советами и рекомендациями, благодаря которым удастся избежать многих ошибок на старте.



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Перестаньте работать на кого-то

Успешные люди говорят, что если вы хотите стать богатыми, то прекращайте работать "на дядю" и начните реализовывать свой проект.



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Не экономьте на своих желаниях

Не нужно экономить на себе или забывать о своих желаниях. Успешные люди занимаются тем, что их вдохновляет, много путешествуют, развиваются и самосовершенствуются.



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Заботьтесь о своем здоровье

Только здоровый человек может работать в полную силу, ведь сложно сконцентрироваться на каких-то важных делах, если вас что-то беспокоит. Запомните, гораздо дешевле предотвращать развитие каких-либо заболеваний, чем потом тратить огромные суммы на лечение.



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Помогайте, тем кому это действительно нужно

Помогайте тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ведь если делиться какой-то частью своей прибыли с другими, то она будет расти, а если держать при себе и скупиться, то в какой-то момент деньги просто перестанут у вас водиться.



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