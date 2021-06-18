Как одеться на пикник, чтобы было удобно и стильно

Лето – время отдыха на свежем воздухе. И если вы не из тех, кто на природу одевается в то, что не жаль порвать или испачкать, вам следует позаботиться о "пикниковом" гардеробе.

Ключевое требование к одежде для активного отдыха – удобство. И поверьте: удобство может быть стильным! Разумеется, если уже иметь наготове заранее подобранные на этот случай вещи, а не хватать первое, что выпадет из шкафа.

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Гардероб на пикник

Одежда

Если вы планируете поездку за город, отдых в лесу или поход на берег озера, делайте ставку на удобную одежду в спортивном стиле. Вы можете надеть спортивные шорты в сочетании с приталенной футболкой.



Одежда на пикник должна быть комфортной / Фото pexels

Ближе к вечеру, когда станет прохладнее и начнут появляться надоедливые комары, вам придется сменить, или дополнить свой наряд. Свободная простая рубашка в сочетании с эластичными джинсами или брюками более свободного покроя прекрасно будут смотреться вместе.

В прохладный день вам также понадобится толстовка или тонкая куртка с капюшоном. Отдайте предпочтение натуральным воздухопроницаемым тканям.



В прохладную погоду возьмите с собой куртку / Фото unsplash

Однако, если вас ждет чрезвычайно активный и долгий день на природе, вы можете взять одежду из материалов, которые содержат синтетические волокна. Такой гардероб отводит влагу и быстро высыхает. Вот почему спортсмены выбирают футболки из таких специализированных материалов.

Помните, что во время пикника очень легко испачкаться от еды, травы или ствола дерева, на котором будете сидеть. И если вы не хотите выглядеть неряшливо на ваших фотографиях в инсте, отдайте предпочтение одежде темных оттенков.

Обувь

Кроссовки с устойчивой нескользящей подошвой прекрасно подойдут тем, кто не планирует покорять горные вершины. А для совсем спокойного отдыха можно попробовать спортивные сандалии.



Кроссовки прекрасно подойдут для отдыха на природе / Фото unsplash

Обязательные аксессуары на природе

Помимо одежды и обуви стоит взять с собой некоторые необходимые аксессуары.

Первым делом – головной убор, который защитит вас от палящего солнца. Классическая бейсболка с сеткой или так называемая бейсболка-хулиганка придадут вашему стилю завершенность. Девушки могут выбрать шляпки, а также повязать на шею платок, чтобы создать легкую идиллическую атмосферу.

Позаботьтесь о головном уборе / фото pexels

Следующий важный аксессуар – солнцезащитные очки. Конечно, их надо выбирать в соответствии с формой вашего лица. Но при выборе очков прежде всего обратите внимание на уровень УФ-защиты. Для отдыха на пляже стоит взять с самым высоким уровнем защиты, в лесу подойдут очки со светлым стеклом. Также берите такие модели, которые будут крепко держаться на лице и не спадать, когда вам придется наклониться, чтобы собрать сухие ветки для вашего костра.

Солнцезащитные очки на природе обязательны / фото pexels

Кроме того, возьмите рюкзак или сумку, например, корзину, чтобы упаковать одеяло, еду и напитки. Для документов и других мелких предметов понадобится сумка на пояс.



Отдых на свежем воздухе / Фото pexels