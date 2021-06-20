Как обустроить во дворе зону для мангала: 9 креативных идей

Пространство для мангала – место, без преувеличения, ритуального значения. Именно вокруг очага испокон веков происходят самые важные события и собираются самые искренние друзья. Поэтому значение имеет не только дизайн мангальной зоны, но и ее удобство и безопасность.

Сезон пикников – в разгаре, так что поторопитесь обустроить свою идеальную зону отдыха. Мы как раз сделали для вас замечательную подборку идей. Любуйтесь – и применяйте!

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Идеи для обустройства мангальной зоны

Практичный и удобный стол с мангалом внутри. И не нужно отвлекаться от разговора, чтобы проверить готовность мяса, потому что мангал всегда рядом с вами.



Мангал в столе – это удобно и всегда тепло / Фото Unsplash

Этот гриль идеально подойдет для большой компании. Здесь можно жарить одновременно несколько видов мяса и овощей.



Идеальный вариант для большой компании / Фото Unsplash

Если вы не знаете, где хранить посуду для открытого огня, эта идея – именно для вас. Интересное и креативное пространство, позволит приготовить блюда на любой вкус.



Посуда всегда будет под рукой / Фото Unsplash

Греться у такого стильного стола – очень удобно. Даже в прохладный вечер вы сможете провести больше времени вместе с родными в уютной атмосфере у огня.

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.



Уютное пространство для семейного отдыха / Фото Unsplash

А эта стильная идея существенно облегчит процесс приготовления, ведь можно сразу нарезать все продукты у огня, и дрова тоже под рукой.



Удобный мангал, на котором можно сразу все приготовить / Фото Unsplash

Такое бетонное сооружение может создать любой мастер. Не верите – смотрите в инструкции в фото.



Создайте стильный мангал своими руками / Фото Unsplash

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Этот мангал для настоящих ценителей креативных дизайнов. Его необычная форма поражает, а наличие отдельного места для приготовления блюд будет прекрасным дополнением.



Оригинальный мангал, который станет украшением вашего двора / Фото Unsplash

Такой стильный купол может появиться в вашем дворе. Он будет не только практичен в применении, но и станет хорошим украшением.



Стильно, уютно и лаконично / Фото Unsplash

Эта печь – отдельная миникухня для пикников. Стильно, уютно и практично, ведь вы можете нарезать и готовить блюда в одном месте.



Миникухня на улице – это практично / Фото Unsplash