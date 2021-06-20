Как обустроить во дворе зону для мангала: 9 креативных идей

Пространство для мангала – место, без преувеличения, ритуального значения. Именно вокруг очага испокон веков происходят самые важные события и собираются самые искренние друзья. Поэтому значение имеет не только дизайн мангальной зоны, но и ее удобство и безопасность.
Сезон пикников – в разгаре, так что поторопитесь обустроить свою идеальную зону отдыха. Мы как раз сделали для вас замечательную подборку идей. Любуйтесь – и применяйте!
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Идеи для обустройства мангальной зоны
Практичный и удобный стол с мангалом внутри. И не нужно отвлекаться от разговора, чтобы проверить готовность мяса, потому что мангал всегда рядом с вами.
Мангал в столе – это удобно и всегда тепло / Фото Unsplash
Этот гриль идеально подойдет для большой компании. Здесь можно жарить одновременно несколько видов мяса и овощей.
Идеальный вариант для большой компании / Фото Unsplash
Если вы не знаете, где хранить посуду для открытого огня, эта идея – именно для вас. Интересное и креативное пространство, позволит приготовить блюда на любой вкус.
Посуда всегда будет под рукой / Фото Unsplash
Греться у такого стильного стола – очень удобно. Даже в прохладный вечер вы сможете провести больше времени вместе с родными в уютной атмосфере у огня.
Уютное пространство для семейного отдыха / Фото Unsplash
А эта стильная идея существенно облегчит процесс приготовления, ведь можно сразу нарезать все продукты у огня, и дрова тоже под рукой.
Удобный мангал, на котором можно сразу все приготовить / Фото Unsplash
Такое бетонное сооружение может создать любой мастер. Не верите – смотрите в инструкции в фото.
Создайте стильный мангал своими руками / Фото Unsplash
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Этот мангал для настоящих ценителей креативных дизайнов. Его необычная форма поражает, а наличие отдельного места для приготовления блюд будет прекрасным дополнением.
Оригинальный мангал, который станет украшением вашего двора / Фото Unsplash
Такой стильный купол может появиться в вашем дворе. Он будет не только практичен в применении, но и станет хорошим украшением.
Стильно, уютно и лаконично / Фото Unsplash
Эта печь – отдельная миникухня для пикников. Стильно, уютно и практично, ведь вы можете нарезать и готовить блюда в одном месте.
Миникухня на улице – это практично / Фото Unsplash