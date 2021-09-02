Обновляем осенний рацион: что должно быть в холодильнике и как питаться по методу тарелки

Как бы мы не хотели отсрочить этот момент, но осень все же наступила, и нам становится труднее придерживаться тот рацион, к которому привыкли в течение жарких месяцев. Чтобы поддерживать свой организм в тонусе и дальше, рассказываем, что нужно пересмотреть в своих пищевых привычках.

С приходом осени на улице заметно становится холоднее, а аппетит тем временем только растет, ведь организму нужно больше энергии для обогрева и больше подкожного жира для терморегуляции. Поэтому самое время изменить свой рацион так, чтобы удовлетворить все потребности организма без вреда для фигуры.

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Диетолог Альбина Комиссарова поделилась практическими советами по здоровому питанию осенью.

Что должно быть в холодильнике осенью

Сезонные фрукты, овощи и зелень

Альбина Комиссарова советует все, что можно помыть и нарезать, сделать заранее (морковь, цветная капуста, помидоры черри, болгарский перец, сельдерей, зеленый горошек, ягоды). Это сэкономит ваше время и упростит жизнь, ведь потом можно легко взять из холодильника нужный продукт и просто положить в тарелку.

Белок

В этом случае также многое можно сделать заранее: отварить яйца, запечь кусок говядины / курицы / рыбы, подготовить ветчину, сделать или купить хумус.

Сложные углеводы

Вот здесь уже отварная заранее крупа не всем нравится, но запастись цельнозерновым хлебом / лепешками / хлебцами вы можете всегда. Плюс есть крупы, которые быстро запариваются.

Жиры

Диетолог советует купить белый сыр, вроде моцареллы шариками или сулугуни / брынзы / феты, пару греческих йогуртов, нежирной сметаны, сыр, кефир, орешки и авокадо – и вот у вас все под рукой.

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Также: сырники, запеканки, кабачковые оладьи, котлеты и многие другие.

Чем проще и понятнее ингредиенты на вашей тарелке, тем меньше времени уходит на подготовку и меньше лишних калорий вы потребляете. Далее – подборка идей в фото, как можно сочетать эти продукты:



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram

Текст публикации Альбины Комиссаровой:

По традиции, в этот день – День знаний, дети идут в школу, подростки и взрослые – в университеты, многие возвращаются из отпусков. Но для меня, как для диетолога, не поверите – это начало "сезона". Именно осенью люди решают: "Пора! Надо худеть!". И если вы сегодня уже не записались на мой сопровождение, то я хочу вам дать несколько практической информации, как уже сейчас сделать свой рацион более здоровым:

В холодильнике должны быть:

Фрукты, овощи и зелень. Все, что можно помыть и нарезать, сделайте заранее: морковь, цветная капуста, помидоры черри, болгарский перец, сельдерей, зеленый горошек, ягоды. Чтобы просто протянул руку, взял, положил в тарелку.

Белок. Также многое можно сделать заранее: отварить яйца, запечь кусок говядины / курицы / рыбы, подготовить ветчину, сделать или купить хумус.

Сложные углеводы: отварная заранее крупа не всем нравится, но обеспечить себя цельнозерновой хлеб / лепешками / хлебцами вы можете всегда. Плюс есть кускус, который запаривается.

Жиры: белый сыр, вроде моцареллы шариками (удобно) или сулугуни / брынзы / феты, пару греческих йогуртов, нежирной сметаны, сыр, кефир, орешки и авокадо - и вот у вас все под рукой.

Также есть блюда, которые можно сделать на несколько дней: сырники, запеканки, кабачковые оладьи, котлеты и т.д. Подготовить все вместе требует пару часов дважды в неделю, чтобы все было свежее и вкусное. Чем проще и понятнее ингредиенты на вашей тарелке, тем меньше времени уходит на подготовку и меньше лишних калорий вы потребляете. На фото в карусели модель тарелки моих пациентов, собранная из таких вот быстрых продуктов "под рукой".