Как облегчить боль в спине в домашних условиях: полезные советы
Источник:5-Minute Crafts
Боль в спине является распространенной проблемой, которая может нанести серьезный вред вашей личной жизни и карьере. Но вам не всегда нужно лекарство, чтобы ее облегчить.
Рассказываем о нескольких способах успокоить спину естественным путём в домашних условиях.
Интересно Хорошее кино на выходные: 11 фильмов, которые поднимут настроениеОбратите внимание! Эта статья предназначена только для ознакомительных целей. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем попробовать любую из методик, перечисленных ниже.
Выберите правильную позу для сна
Спите на боку, подтянув колени к груди. Уложите подушку между коленями. Эта поза для сна удержит ваш позвоночник в нейтральном положении и снизит нагрузку на спину.
Вот, как следует спать, чтобы не болела спина / Фото 5-Minute Crafts
Поддерживайте хорошую осанку
Сядьте прямо, расслабьте плечи, а тело прислоните к спинке стула. Если вы чувствуете, что вам недостаточно опоры для спины, положите подушку или свернутое полотенце между поясницей и сиденьем.
Всегда держите ноги ровно на полу. Хорошая осанка уменьшит нагрузку на позвоночник и снизит болевые ощущения.
Следите за своей осанкой / Фото 5-Minute Crafts
Расслабьтесь в позе ребенка
Сядьте на пятки, соединив колени. Медленно наклонитесь вперед, а руки уложите перед собой так, чтобы ладони дотыкались до пола.
Держа руки вытянутыми перед собой, уложите лоб на пол и расслабьте мышцы спины.
Оставайтесь в этой позе около 5 минут. Это положение поможет вам снизить боль в шее и спине.
Как расслабиться в позе ребенка / Фото 5-Minute Crafts
Выполняйте упражнение "от колен до груди"
Сначала лягте на спину. Затем осторожно подтяните одно колено к груди и держите ногу руками. Удерживайте 10 секунд.
Повторите то же самое для второго колена и снова задержитесь на 10 секунд. Повторяйте упражнение от 3 до 5 раз для каждой ноги.
Тогда поднесите обе ноги к груди и удерживайте ее руками в течение 10 секунд. Снова повторите это 3 – 5 раз.
Как облегчить боль в спине / Фото 5-Minute Crafts