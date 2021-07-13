Ностальгируем по детству: 8 вещей из тех времен, когда мы умели сделать что угодно из ничего

Сегодня мы легко расстаемся со старыми вещами, не желая возиться с их продажей или переделкой. Во времена тотального дефицита все было иначе. Экономия была не просто нормой жизни – условием выживания.

Кстати, все возвращается на круги своя. Только теперь экономию называют сознательным потреблением. Итак, вспомним, как мы в детстве "шаманили".

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Оживить фломастер

Фломастеры, которые перестали писать, можно реанимировать с помощью любого спиртового напитка. Сегодня вполне можно обойтись медицинским спиртом или купить новые.



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Отмотать пленку

Кассеты помните? А плееры? А как перематывали кассеты, очень просто – нанизав ее на карандаш.



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Приготовить леденцы

Леденцы наверное все помнят. Они еще и легко готовятся, вода, сахар – и все готово.



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Пожевать "Love is"

Сегодня ассортимент жвачек ух и какой. А в детстве их было всего несколько – Turbo, Love is и Bombibom. Кстати, жвачку Love is можно купить и сегодня.



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Выжигать через лупу

Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

Если не выжигали через лупу – считайте, что у вас не было детства. Все можно наверстать. Берете лупу, выходите на солнце и выжигаете. Кстати, с помощью этого способа можно развести огонь.



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Вырывать страницы

Проблема "двоек" и "замечаний" в дневнике решалась просто – вырыванием страниц.



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Сложить кораблик

В детстве много приходилось делать своими руками. Например, кораблики. Себестоимость – копейки (ненужный бумажный листок). Плывет – как настоящий (любая лужа ему безразлична).





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Собирать все

Собирать буквально все – от ржавых гвоздей до пивных банок. Зачем? Чтобы было. Ведь потом может и не быть. Современным детям не понять.



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