Ночные перекусы: реальные причины и как с ними бороться

Ночные перекусы часто являются причиной избыточного веса. Это плохая привычка, которую многие пытаются искоренить.

Диетолог и гастроентеролог Нурия Дианова рассказала, как бороться с "ночным дожором". Читайте полезные советы далее в нашем материале.

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Как бороться с ночными перекусами

Причина ночных перееданий – это не всегда голод. Обычно она кроется куда глубже, поэтому важно исследовать свой организм. "Ночной дожор" может быть следствием психологического стресса, усталости, беспокойства или компенсацией недостатка любви. Это все характерные черты эмоционального голода, который мы пытаемся заполнить едой. К счастью, с ним можно бороться.

Отдых



Позаботьтесь об отдыхе / Фото Unsplash

После рабочего дня позаботьтесь о качественном отдыхе: примите горячую ванну, организуйте себе вечернюю прогулку или сходите на массаж. Это поможет минимизировать стресс, расслабиться и будет куда лучшим решением, чем ночная трапеза.

Режим питания

Создайте отдельно график питания и употребляйте пищу в конкретное время. Это однозначно поможет прийти в форму, позволит контролировать все приеми пищи и чувство насыщения.

Здоровый рацион



Питайтесь правильно / Фото Unsplash

Важно не только "когда" есть, но и "что" есть. Позаботьтесь о сбалансированном рационе, который будет включать белки, жиры и углеводы.

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Ешьте сладкое после основного перекуса



Не запрещайте себе употреблять сладкое / Фото Unsplash

Не нужно запрещать себе есть сладкое, ведь это лишь приведет к новым стрессам и срывам. В психологии это называется "болезненная фиксация": чем больше вы себе запрещаете, тем больше будете это хотеть. Поэтому, употребляйте сладкое только после основного приема пищи и убедите свой мозг, если вы что-то захотите поесть, то сможете это сделать.

Эти простые советы значительно снизят вероятность появления импульсивного ночного голода и новых стрессов.