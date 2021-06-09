Незабываемая летняя вечеринка дома: 10 советов, как организовать

Лето – самое время для отдыха и безграничных развлечений в кругу близких людей или коллег по работе. Но чтобы вечеринка прошла идеально необходимо продумать все детали. Ведь промахи всегда запоминаются лучше.
Вот несколько советов и рекомендаций по организации невероятно веселого и стильного вечера. Итак, поехали ...
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Подготовьте внутренний дворик
Блестящая вечеринка начинается с яркой открытой площадки. Пришло время начать готовить свое патио.
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Каждому свое место
Именные карточки придадут посиделкам с друзьями ноту светскости. Существует множество вариантов, как и из чего сделать посадочные карточки. Одно из решений – прикрепить их к фруктам, например, яблок.
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Вместо скатерти
Скатерть – прошлый век. Вместе с тем накрытый чем-то столик выглядит веселее и защищен от повреждений. Чем-нибудь – это может быть оберточная бумага или газета.
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Барное место
Для реализации этой идеи может пригодиться тележка, гладильная доска или любая другая горизонтальная плоскость. Расставьте на плоскости алкогольные и другие напитки, сиропы, блюдца с лаймом и веточками мяты, стаканы.
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Охлаждение вина
Для охлаждения вина подготовьте лед – заморозьте виноградины. Они не испортят вкус напитка, как это делает обычный лед, тая, превращаясь в воду и разбавляя вкус.
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Лед для кока-колы
Для кока-колы по аналогичной причине (чтобы не разбавлять вкус водой) заморозьте в формочках для льда саму же колу. И почувствуйте яркий и насыщенный вкус любимого напитка.
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Канапе из фруктов
Из фруктов и ягод можно создать веселые канапе – яркие, вкусные, свежие.
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Салат в ананасе
Фруктовый салат можно подать в обычной салатнице, но куда эффектнее – в ананасе. Ингредиенты для салата – по вкусу.
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Клубника со сливками
Летняя вечеринка – тот самый момент, когда стоит побаловать себя десертом из клубники со сливками. Разложите клубнику по вазах и украсьте взбитыми сливками. Готово!
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Вместо мороженого
Альтернативой мороженому будут бананы в шоколаде. Очистите бананы и наткните их на деревянные палочки. Покройте с помощью силиконовой кисти растопленным шоколадом. Посыпьте стружкой, орехами или другими кондитерскими изделиями. Выложите на пергамент и заморозьте.
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Безопасная романтика
Позаботьтесь об освещении – безопасных свечах, ведь все наверняка будут навеселе. Возьмите небольшие баночки, насыпьте в них крупу, поставьте внутрь свечи. Наслаждайтесь душевным общением без рисков.
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