Нетипичные бутерброды: готовим вкуснейший чесночный хлеб двумя способами
Источник:5-Minute Crafts
Если вы ищете вкусный и хрустящий гарнир к своим блюдам и супам, то чесночный хлеб идеально подойдет. Он прост в приготовлении и достаточно универсален.
Для приготовления таких бутербродов лучше выбирать багет, но вы можете сделать их из обычного хлеба. Рассказываем, как приготовить чесночные бутерброды на сковороде и в духовке.
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Обжаренные на сковороде
Ингредиенты:
- 1 багет;
- 2 – 3 столовые ложки сливочного масла или 1 стакан оливкового масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки измельченной петрушки или орегано;
- соль и перец по своему вкусу.
Приготовление
Нарежьте багет ломтиками и измельчите чеснок. Добавьте в миску масло, чеснок, петрушку, соль и перец, и перемешайте ингредиенты. Вы можете заменить масло и петрушку оливковым и орегано.
Смажьте смесью ломтика хлеба с обеих сторон. Разогрейте сковороду на среднем огне. Положите хлеб и поджарьте до золотистого цвета.
Готовим чесночные бутерброды на сковороде / Фото 5-Minute Crafts
Запеченные в духовке
Ингредиенты:
- 1 багет;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 6 чайных ложек оливкового масла;
- 2 чайные ложки винного уксуса;
- сыр пармезан;
- 2 зубчика чеснока;
- петрушка по своему вкусу.
Приготовление
Нарежьте багет ломтиками и измельчите чеснок. Сливочное масло смешайте с маслом, чесноком, уксусом и петрушкой. Смажьте смесью хлеб с обеих сторон. Уложите ломтики багета на алюминиевую фольгу и посыпьте тертым пармезаном. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте 10 минут.
Как приготовить чесночные бутерброды в духовке / Фото 5-Minute Crafts