Не только для ванны: 5 способов использования старой мочалки

Среди аксессуаров для ванной комнаты можно часто найти мочалку. К сожалению, этот предмет не вечен и его часто нужно менять, чтобы уберечь кожу от нежелательных бактерий.

Идеи 24 рассказывают, что делать с куском поролона, который уже отслужил в ванной комнате. Эти неочевидные способы применения изрядно упростят ваш быт.

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Протрите жалюзи



Старая мочалка поможет легко очистить жалюзи от пыли / Фото Unsplash

Уборка жалюзи требует много времени и усилий. Этот процесс может значительно упростить старая мочалка. Возьмите кухонные ножницы, сделайте 2 отверстия в поролоне и просуньте туда щипцы. Новый девайс для быстрой очистки жалюзи готов.

Материал для снятия лака

Старые мочалки прекрасно очистят ваши ногти от лака. Разрежьте поролон на несколько частей, пропитайте специальным средством и протрите ногти.

Очистите микроволновку

Мочалка поможет легко и быстро очистить микроволновку. Смочите ее в уксусе и положите на 1 минуту в печь. Старые загрязнения отмокнут и их можно будет легко убрать с помощью тряпки.

Уберегите пол от царапин

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Это поможет уберечь пол от царапин / Фото Ikea

Ножки кресел и столов часто оставляют царапины на паркете. Чтобы уберечь поверхность от повреждений, можно приобрести специальные наклейки или сделать их самостоятельно из старой мочалки. Для этого разрежьте ее на кусочки и приклейте к мебели.

Холодный компресс

В момент неудачного падения или сильного удара вас может спасти старая мочалка. Просто смочите ее в воде, поместите в пакет и поставьте в морозильную камеру. Холодный спасительный компресс будет всегда под рукой.

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В горшок



Положите в горшок старые мочалки / Фото Pinterest

Если вы всегда забываете поливать растения, воспользуйтесь этим методом. Положите на дно горшка перед посадкой несколько старых мочалок и насыпьте сверху грунт. Поролон будет надежно впитывать и удерживать влагу и убережет ваши цветы от пересыхания.