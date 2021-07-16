Так замораживать ягоды нельзя: 7 ошибок, которые испортят ваши заготовки
Источник:24 канал
Сейчас мы вволю можем смаковать летние дары. Но ведь так хочется насладиться частицей лета и в холодное время года! Именно для этого мы и выделяем чернике, малине и вишням местечко в морозильной камере.
Очень важно правильно заморозить фрукты и ягоды, чтобы не разочароваться зимой. Поэтому Идеи 24 делятся самыми распространенными ошибками, которые не стоит допускать.
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Ошибки при заморозке фруктов
Грязные фрукты и ягоды
Замораживать ягоды нужно только в чистом виде. После размораживания помыть их будет невозможно, поэтому придется выбросить или есть грязные.
Тщательно промойте фрукты перед заморозкой / Фото Pinterest
Упаковка и маркировка
Не используйте пищевую пленку для замораживания ягод. Приобретите специальные контейнеры или вакуумные пакеты. Даже при низких температурах запах может распространяться, и ваша клубника с ароматом рыбы будет смаковать совсем по-другому. К тому же пищевая пленка на морозе теряет эластичность и рвется. Не забудьте также приобрести наклейки и вписать дату заморозки на каждом контейнере.
Приобретите специальные контейнеры или вакуумные пакеты для замораживания / Фото Pinterest
Заморозить персики и абрикосы
Если заморозить персики и абрикосы в свежем виде, они станут темными. Эти фрукты нужно уметь правильно обрабатывать перед замораживанием. Для этого разделите персики на половинки, выложите в пластиковый контейнер и залейте сиропом (200 г сахара на 1 литр воды).
Персики залейте сиропом, а потом заморозьте / Фото Etnosoft
Яблоки
Яблоки также не рекомендуется замораживать в свежем виде. Если вы хотите хранить продукт в морозильной камере, нужно превратить его в пюре.Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose , тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.
Скорость замораживания
Если ваша морозильная камера имеет функцию "быстрая заморозка", обязательно воспользуйтесь ею. Чем быстрее замерзнут ягоды, тем лучше сохранится их структура и образуется меньше кристаллов льда.
Большие порции
Не рекомендуем хранить ягоды в морозилке большими порциями. Если их размораживать и замораживать несколько раз, чтобы взять немного с большой емкости, они потеряют структуру и вкус. Распределите сколько продукта в емкости, сколько вам понадобится на один раз.
Замораживайте фрукты в маленьких контейнерах / Фото Deliciouslyraw
Ягоды в сахаре
Если вы хотите заморозить клубнику в сахаре, вам следует знать, как это правильно сделать. Ягоды нужно хорошо вымыть и удалить плодоножки. Сложите немного в большую посуду, добавьте сахара и перемешайте. Когда клубника начнет выделять сок, переложите ее в пластиковый контейнер, в котором хотите заморозить.
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Ягоды с косточками
Обязательно вынимайте косточки из вишен, черешен и слив перед замораживанием. Малину, смородину, крыжовник, клубнику и ежевику перед тем, как отправлять в морозильную камеру, нужно перебрать и выбросить лишние листочки.
Извлеките косточки из ягод перед тем, как поставить их в морозилку / Фото Pixabay