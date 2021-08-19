Не ешьте этого вместе: неудачные сочетания популярных продуктов

У каждого из нас есть любимая пища на завтрак, обед и ужин. Мало кто знает, но некоторые продукты питания не рекомендуется сочетать.

Неудачная комбинация может привести к дискомфорту и вздутию живота. Какие продукты питания не следует употреблять в один прием пищи – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Какие продукты не следует сочетать

1. Картофель и мясо

По словам Марины Боржемской, эти продукты – самая популярная пара на украинской кухне. Однако сочетать эти продукты не рекомендуется. Дело в том, что картофель содержит крахмал, который "не дружит" с мясом. Такой прием пищи может привести к вздутию живота и дискомфорту.

2. Ананас и йогурт

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Миска с йогуртом и тропическими фруктами кажется хорошей идеей для завтрака. Но не все знают, что сочетание ананаса с молочными продуктами серьезно вредит организму. Этот фрукт содержит бромелайн, ферментный комплекс, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию,

– объяснила фитнес-тренер.

Выбирайте к йогурту различные фрукты, кроме ананаса / Фото Pixabay

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3. Вино и десерты, фрукты, сыр

Если вы решили расслабиться и побаловать себя вкусняшками, помните: такое сочетание – плохая идея. Марина Боржемская уточнила, что вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров. Это может увеличить жировые отложения на теле. Отличным дополнением к вину станет рыба и овощи.

Текст публикации Марины Боржемской:

Самые неблагоприятные сочетания продуктов

Картофель и мясо. Самая "любимая" и популярная пара на большинстве кухонь. Казалось бы, картофель — это овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Мясо плохо сочетается с крахмалистыми. Вызывает брожение, что приводит к вздутию живота, долгого процесса переваривания пищи и дискомфорту.

Ананас и йогурт. Не знаю, как часто вы используете такое сочетание, но на всякий случай уточню, почему лучше не стоит их совмещать. Миска с йогуртом и тропическими фруктами кажется хорошей идеей для завтрака. Но не все знают, что сочетание ананаса с молочными продуктами серьезно вредит организму. Этот фрукт содержит бромелайн, ферментный комплекс, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию.

Вино и десерты, фрукты, сыр. Вдруг вы решили себя побаловать или устроить читмил, знайте. Для вашего организма подобная слабость не останется незамеченной. Вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров, что приводит к увеличению жировых отложений. Если хочется выпить вина, то лучше заказать к нему овощи и рыбу.