Не до шашлыка или картошки фри: как использовать кетчуп для уборки

Кетчуп – одна из самых любимых приправ, которая есть в каждом доме. Вы будете удивлены, но этот соус может стать полезным в быту.

Кетчуп содержит в своем составе уксус, который является очень практичным моющим средством. Бренд и цена не имеет значения – Идеи 24 рассказывают, как использовать кетчуп в быту.

Рекомендуем Где лето, там Zubrowka: масштабная ивент-Арена "Морвокзал" приглашает на концерты под открытым небом

Как использовать кетчуп не по назначению

Добавьте блеска вашим украшениям

Ваш браслет стал тусклым и покрылся пятнами? Капните на мягкую ткань немного кетчупа и протрите его. Если же потемнение сильные, оставьте на 15 минут, затем смойте водой и протрите.

Отмойте подгоревшую кастрюлю



Кетчуп поможет справиться с загрязнениями на кастрюлях / Фото Gazeta1

Если ваша кастрюля подгорела – кетчуп поможет очистить ее. Остатки пищи смажьте соусом и оставьте так на ночь. Кислоты помогут отделить пищу от металла, и тогда вы сможете легко отмыть все моющим средством.

Отполируйте медь

Кастрюли, сковородки и чайники из меди легко тускнеют. Нанесите на посуду немного кетчупа и оставьте на 10 минут. После смойте все мочалкой под потоком воды. Можете посыпать кетчуп солью, она усилит действие соуса и поможет легче справиться с загрязнением.

Медные подсвечники, вазы и другие аксессуары можно восстановить с помощью кетчупа.

Очистите детали автомобиля

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимойХорошее настроение вам гарантировано.



Детали от автомобиля поможет очистить кетчуп / Фото Pinterest

Если фары вашего автомобиля, решетка радиатора и бампер очень загрязненные – вам поможет кетчуп. Нанесите его на "пораженные" участки и оставьте на 15 минут. Когда соус начнет действовать, возьмите щетку с мягкой щетиной и хорошо очистите.

Удалите ржавчину с металла

Кухонное оборудование или садовые инструменты, которые страдают от ржавчины – очистите кетчупом. Нанесите толстый слой соуса и оставьте на 30 минут. После этого хорошо промойте инструменты или посуду. Этот раствор хорошо справляется с небольшими пятнами ржавчины.

Интересно знать 7 фантастических способов использования алоэ, которые помогут сэкономить на косметике

Как утилизировать бутылки из кетчупа

После того, как вы использовали кетчуп к блюдам и для очистки, утилизируйте бутылку с пользой:

Хорошо промойте тару и используйте как дозатор для приготовления блинов.

Бутылка также идеально подойдет для краски или клея ваших детей.

Если же вы очень любите кетчуп и тары у вас много – сделайте из нее интересную игру для детей. Наполните 10 бутылок песком или крупой и получится замечательная игра в боулинг.



Сделайте идеальные панкейки с бутылкой от кетчупа / Фото Pinterest